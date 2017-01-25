Cezaevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Adana E Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Adana E Tipi KapalÄ± ve AçÄ±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndaki çocuk koÄŸuÅŸunda çÄ±kan yangÄ±nda dumandan zehirlenen bir çocuk mahkum tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken, yangÄ±ndaki ölü sayÄ±sÄ± 2'ye yükseldi.Merkez SarÄ±çam ilçesi Kürkçüler mevkiindeki AçÄ±k ve KapalÄ± Cezaevi'nde, koÄŸuÅŸlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyen bir grup çocuk, yataklarÄ± kapÄ±nÄ±n arkasÄ±na yÄ±ÄŸarak florasan lambadan imal edilen yakÄ±cÄ± maddeler sayesinde yataklarÄ± ateÅŸe vermiÅŸ, çÄ±kan yangÄ±n sonucunda 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlenmiÅŸti. 11 kiÅŸi, cezaevinde görevli saÄŸlÄ±k memurlarÄ±nÄ±n ilk müdahalesinin ardÄ±ndan, olay yerine gelen ambulanslarla ÅŸehirdeki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Durumu aÄŸÄ±r olan çocuklardan 17 yaÅŸÄ±ndaki M.E., tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Çukurova Dr. AÅŸkÄ±m Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde yoÄŸum bakÄ±ma alÄ±nan 17 yaÅŸÄ±ndaki F. . ise bugün doktorlarÄ±n müdahalelerine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. F.K.'nÄ±n cenazesi, otopsisi yapÄ±lmak üzere Adana Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Öte yandan, yangÄ±nda dumandan zehirlenen 1 çocuÄŸun tedavisi sürüyor.