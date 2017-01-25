Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 19:10

Cezaevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

cezaevi yangÄ±n

Adana E Tipi KapalÄ± ve AÃ§Ä±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Adana E Tipi KapalÄ± ve AçÄ±k Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndaki çocuk koÄŸuÅŸunda çÄ±kan yangÄ±nda dumandan zehirlenen bir çocuk mahkum tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybederken, yangÄ±ndaki ölü sayÄ±sÄ± 2'ye yükseldi.Merkez SarÄ±çam ilçesi Kürkçüler mevkiindeki AçÄ±k ve KapalÄ± Cezaevi'nde, koÄŸuÅŸlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyen bir grup çocuk, yataklarÄ± kapÄ±nÄ±n arkasÄ±na yÄ±ÄŸarak florasan lambadan imal edilen yakÄ±cÄ± maddeler sayesinde yataklarÄ± ateÅŸe vermiÅŸ, çÄ±kan yangÄ±n sonucunda 6 çocuk mahkum ile 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlenmiÅŸti. 11 kiÅŸi, cezaevinde görevli saÄŸlÄ±k memurlarÄ±nÄ±n ilk müdahalesinin ardÄ±ndan, olay yerine gelen ambulanslarla ÅŸehirdeki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Durumu aÄŸÄ±r olan çocuklardan 17 yaÅŸÄ±ndaki M.E., tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Çukurova Dr. AÅŸkÄ±m Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde yoÄŸum bakÄ±ma alÄ±nan 17 yaÅŸÄ±ndaki F. . ise bugün doktorlarÄ±n müdahalelerine raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. F.K.'nÄ±n cenazesi, otopsisi yapÄ±lmak üzere Adana Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Öte yandan, yangÄ±nda dumandan zehirlenen 1 çocuÄŸun tedavisi sürüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

el bab

El Bab'dan acÄ± haber ÅŸehit ve yaralÄ±lar var

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bÃ¶lgesinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž ile Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucunda 1 asker ÅŸehit oldu

Belgrad ormanÄ±

Belgrad OrmanÄ±'ndaki merak edilen iÅŸaretlerin nedeni ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ "Belgrad OrmanÄ±â€™nda AÄŸaÃ§lara KÄ±rmÄ±zÄ± Ä°ÅŸaret" baÅŸlÄ±klÄ± haber aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±

GÃ¼lhan UlutaÅŸ

Kayak merkezinde kan donduran Ã¶lÃ¼m

Davraz Kayak Merkezi'nde geÃ§irdiÄŸi kaza sonucu kafa travmasÄ± geÃ§iren 36 yaÅŸÄ±ndaki ana sÄ±nÄ±fÄ± Ã¶ÄŸretmeni GÃ¼lhan UlutaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti