Ä°stanbul'da 463 uÃ§ak seferi iptal edildi

Meteoroloji'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yarÄ±n Ä°stanbul'a gelecek kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle TÃ¼rk Hava YollarÄ±,AtatÃ¼rk HavalimanÄ± ve Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanlarÄ±'ndan yapacaÄŸÄ± 327 seferini iptal ederken, Pegasus da 110 seferi iptal etti.

Beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda kapasite yüzde 20 azaltÄ±lÄ±nca THY, 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde 327 seferini iptal ettiÄŸini duyurdu. Türk Hava YollarÄ±'nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda "26-27 Ocak 2017 tarihlerinde, 'Ä°stanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen' meydanlarÄ±nda beklenen meteorolojik hadise (kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±) nedeniyle aÅŸaÄŸÄ±daki seferlerimiz iptal edilmiÅŸtir. Ä°ptal duyurularÄ± anlÄ±k olarak güncellenemediÄŸinden uçuÅŸunuzun son durumunu web sitemizdeki kalkÄ±ÅŸ-varÄ±ÅŸ uygulamasÄ±ndan kontrol etmenizi tavsiye ederiz" denildi.Pegasus Hava YollarÄ±'da internet sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruda "Yurt genelinde ve Ä°stanbul Sabiha Gökçen HavalimanÄ±nda olumsuz hava muhalefeti nedeniyle, aÅŸaÄŸÄ±daki seferlerimiz iptal edilmiÅŸtir. YoÄŸun hava muhalefetinden dolayÄ± tüm seferlerimizde aksaklÄ±klar /gecikmeler yaÅŸanabilmektedir. " diyerek yolcularÄ±nÄ± uyardÄ±, Pegasus Hava YollarÄ± da 110 seferini iptal etmek zorunda kaldÄ±. Atlasglobal Hava YollarÄ± 20, Onurair'in ise 6 seferini iptal ettiÄŸi öÄŸrenildi. Beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± öncesi Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi, Atatürk HavalimanÄ±'nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren kapasitenin yüzde 20 azaltÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle Sabiha Gökçen HavaalanÄ±'nda da aynÄ± ÅŸekilde seferlerin 26-27 Ocak tarihlerinde yüzde 20 azaltÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. DHMÄ°, "26 Ocak 2017 PerÅŸembe günü 00.01'den 23.59 saatlerini kapsayan tüm gün boyunca Atatürk HavalimanÄ±'nda uçak seferleri beklenen olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle yüzde 20 oranÄ±nda azaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YolcularÄ±mÄ±zÄ±n bilet aldÄ±klarÄ± havayolu kuruluÅŸlarÄ± ile irtibata geçmeleri tavsiye olunur " açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. - Ä°stanbul