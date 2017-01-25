Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 21:55

Bitlis'te asker PKK'lÄ± terÃ¶ristlere gÃ¶z aÃ§tÄ±rmadÄ±


Bitlis'te dÃ¼zenlenen PKK operasyonunda 6 terÃ¶rist etkisiz hale getirilirken malzeme deposu da ele geÃ§irildi.

Bitlis'te gerçekleÅŸtirilen "Åžehit Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu"nda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, biri 5 odalÄ± 9 sÄ±ÄŸÄ±nak, bir avcÄ± boy çukuru ve bir malzeme deposu imha edildi. Operasyonda çok sayÄ±da silah ve mühimmat da ele geçirildi.

5 ODALI SIÄžINAK YAPMIÅžLAR

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, 8. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk sahasÄ±ndaki Bitlis Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca düzenlenen operasyon, 13-25 Ocak'ta Bitlis Merkez ilçesi AÅŸaÄŸÄ±balcÄ±lar, YukarÄ±balcÄ±lar ve BaÅŸmaklÄ± bölgelerinde gerçekleÅŸtirildi.Operasyon süresince 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, biri 5 odalÄ± olmak üzere 9 sÄ±ÄŸÄ±nak, bir avcÄ± boy çukuru ve bir malzeme deposu imha edildi.

CEPHANELÄ°K ELE GEÇÄ°RÄ°LDÄ°

Operasyonda 5 adet kalaÅŸnikof tüfek, 1 adet dragunov keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi, 2 adet el bombasÄ±, 19 adet kalaÅŸnikof ÅŸarjörü, 5 adet dragunov keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeÄŸi ÅŸarjörü, 1 adet keskin niÅŸancÄ± dürbünü, 238 adet kalaÅŸnikof piyade tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 48 adet kanas fiÅŸeÄŸi, 60 adet M-16 piyade tüfeÄŸi fiÅŸeÄŸi, 1 adet radyo, 2 adet akü, 144 adet çeÅŸitli ebatlarda pil, 1 adet batarya bloÄŸu, 35 adet tüp ile yaklaÅŸÄ±k 500 kilogram gÄ±da ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.

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