Projeden konut alan tÃ¼keticiler cayarsa tazminat Ã¶demek zorunda kalacak

Projeden konut alan tÃ¼keticiler evi almaktan cayarsa daha fazla tazminat Ã¶deyecek.

Projeden konut alan tüketicileri ilgilendiren önemli bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren 684 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 8. maddesiyle, 6502 SayÄ±lÄ± Tüketicinin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun'un (Tüketici Kanunu) 45. maddesinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. DeÄŸiÅŸikliÄŸe göre projeden konut satÄ±n alan tüketicinin sözleÅŸmeden dönme hakkÄ±, tazminat bedeli ve satÄ±cÄ±nÄ±n peÅŸinatÄ± geri ödemesi baÅŸlÄ±klarÄ±nda bir takÄ±m düzenlemeler yer aldÄ±.

"TÜKETÄ°CÄ°NÄ°N HAKLRI KISITLANDI"

DeÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸerlendiren Ä°stanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖÄŸretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak, tüketiciye tanÄ±nan haklarda kÄ±sÄ±tlamalara gidildiÄŸini söyledi."Bu deÄŸiÅŸikliÄŸin konusu; kanundaki ifadesiyle ön ödemeli konut satÄ±ÅŸlarÄ±, bizim daha çok bildiÄŸimiz ifadeyle projeden, maketten yapÄ±lan konut satÄ±ÅŸlarÄ±yla ilgili olan bir deÄŸiÅŸiklik. 2014 yÄ±lÄ±nda getirilen bu tür projelerde konut alan tüketicileri koruyucu nitelikteki geniÅŸ haklara bu düzenleme ile kÄ±sÄ±tlama getirildi" diyen Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"ÖNCEDEN 24 AYDA CAYARSA YÜZDE 2 TAZMÄ°NAT VARDI"

"2014'teki düzenlemede özellikle tüketicinin sözleÅŸmeyi imzaladÄ±ktan bir süre sonra piÅŸman olmasÄ± ve sözleÅŸmeden dönmesine iliÅŸkin kural tüketicinin lehine idi. Yani konut kendisine fiilen teslim edilene kadar sözleÅŸmeden dönebilmekteydi. Bu hakkÄ±nÄ± kullanÄ±rsa satÄ±cÄ±ya karÅŸÄ± ödemek zorunda kalacaÄŸÄ± tazminat yüzde 2'lik bir oranda sÄ±nÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Yani yüzde 2'lik tazminatÄ± ödemeyi göze alÄ±rsa konutun kendisine teslim edileceÄŸi tarihten öncesine kadar sözleÅŸmeden herhangi bir gerekçe göstermeksizin dönebilmekteydi."

"HUKUKUN TEMEL Ä°LKELERÄ°NE UYGUN DEÄžÄ°L"

Buna karÅŸÄ±n 23 Ocak tarihinde yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren KHK'da ise bu haklarda bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalara gidildiÄŸini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Yeniocak ÅŸöyle devam etti:"Fakat önceki gün yayÄ±nlanan bu KHK ile artÄ±k tüketici sözleÅŸmeden cayma hakkÄ±nÄ± ancak 24 aylÄ±k süre içerisinde kullanabilecek. Yani konutun teslimi 24 aydan daha uzun bir sürede gerçekleÅŸecek olsa bile yapÄ±lan bu düzenlemeyle 24 aylÄ±k süre içerisinde bu hakkÄ± kullanmasÄ± ÅŸeklinde bir düzenleme getirildi. AyrÄ±ca eski kanunda yüzde 2 ile sÄ±nÄ±rlanan dönme halinde tazminat ödeme zorunluluÄŸu, yeni kanunda kademeli olarak yüzde 8'e kadar artÄ±rÄ±ldÄ±. Yani tüketici sözleÅŸmeden sonra ilk 3 ay içerisinde sözleÅŸmeden dönerse yüzde 2'lik tazminat, 6 ay içerisinde dönerse yüzde 4'lük tazminat, 12 ay içerisinde dönerse yüzde 6'lik tazminat ve 12 ile 24 ay arasÄ±nda dönme hakkÄ±nÄ± kullanÄ±rsa yüzde 8'lik bir tazminat ödeyecek. DoÄŸal olarak bu düzenleme tüketicilerin aleyhine, kanundaki mevcut haklarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlayan bir düzenleme olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. AyrÄ±ca bir hukukçu olarak ÅŸunu da belirtmem gerekir ki, tüketici kanununda bir olaÄŸanüstü hal döneminde çÄ±karÄ±lan KHK ile deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ± hukukun temel ilkelerine ve anayasanÄ±n verdiÄŸi KHK çÄ±karma yetkisinin amacÄ±na uygun bir tasarruf deÄŸil. Bunu belirtmek gerekir."

MÜTEAHHÄ°T CAYARSA PARAYI 6 AYDA ÖDEYECEK

Para iade süresinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe de deÄŸinen Yeniocak, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Bu konuyla ilgili yapÄ±lan bir diÄŸer deÄŸiÅŸiklik ise, daha önce kanunda tüketici sözleÅŸmeden döndüÄŸü zaman müteahhidin 90 gün içerisinde tüketicinin daha önce ödediÄŸi parayÄ± iade etme zorunluluÄŸu vardÄ±. Åžimdi bu 90 günlük süre 180 güne çÄ±karÄ±ldÄ±. Yani sözleÅŸmeden dönen tüketici müteahhidin ya da satÄ±cÄ±nÄ±n kendisine ödediÄŸi parayÄ± iade etmesi için 6 ay beklemek zorunda kalacak. Yine bu düzenlemeden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere tüketicinin aleyhine bir sonuç doÄŸurmakta. Yani sonuç olarak tüketiciye tanÄ±nan haklarda bir kÄ±sÄ±tlamaya gidildi. Özellikle ülkemizde yaygÄ±n biçimde uygulanan bu sözleÅŸme dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yaygÄ±n ÅŸekilde etkileri olacak bir düzenleme olduÄŸunu söyleyebilirim."

"TÜKETÄ°CÄ° AÇISINDAN KÖTÜ, MÜTEAHHÄ°T AÇISINDAN OLUMLU"

2014'te tüketici haklarÄ±nÄ± geniÅŸletmek amacÄ±yla yapÄ±lan ve 23 Ocak 2017 tarihine kadar uygulamada olan düzenlemenin, daha önce yaÅŸanan tüketici maÄŸduriyetlerini gidermek amacÄ±yla gerçekleÅŸtiÄŸini hatÄ±rlatan Yeniocak, "GeçmiÅŸte bu tür projeden konut satÄ±ÅŸlarÄ±nda yaÅŸanan maÄŸduriyetler göz önüne alÄ±narak aslÄ±nda 2014'te düzenlemeler getirilmiÅŸti. Åžimdi o maÄŸduriyetlerin önü yeniden bir miktar aralanmÄ±ÅŸ oldu. Bu anlamÄ±yla tüketici açÄ±sÄ±ndan olumsuz ama inÅŸaat sektörü aktörleri açÄ±sÄ±ndan olumlu bir düzenleme olduÄŸunu söyleyebilirim" dedi.

MÜTEAHHÄ°T SÖZÜNDE DURMAZSA GEÇERLÄ° DEÄžÄ°L

YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmamasÄ± gereken noktanÄ±n müteahhidin sözleÅŸmedeki kendi borçlarÄ±nÄ± gereÄŸi gibi yerine getirmediÄŸi halde bu düzenlemenin geçerli olmadÄ±ÄŸÄ±, yani tüketicinin koÅŸula baÄŸlÄ± olmadan dönme hakkÄ±nÄ± koruduÄŸunu vurgulayan Yeniocak, sözlerini ÅŸöyle noktaladÄ±: "Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu düzenleme 'müteahhit sözleÅŸmedeki kendi borçlarÄ±nÄ± gereÄŸi gibi yerine getirmediÄŸi halde tüketici sözleÅŸmeden dönemez' demek deÄŸildir. SatÄ±cÄ±/müteahhit iÅŸini gereÄŸi gibi ifa etmiyorsa, yani konutu zamanÄ±nda teslim etmeme veya konutun sözleÅŸmede yazan kalitede olmamasÄ± gibi borca aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸlar varsa, tüketici sözleÅŸmeden dönme hakkÄ±nÄ± tazminat ödemeksizin kullanabilir."