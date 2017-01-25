Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/01/2017 22:46

Apartman inÅŸaatÄ±ndan oda mezar kalÄ±ntÄ±larÄ± Ã§Ä±ktÄ±


MuÄŸla'da 2 ay Ã¶nce baÅŸlayan bir apartmanÄ±n inÅŸaatÄ±ndan oda mezar kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine mezarda araÅŸtÄ±rmalar sÃ¼rÃ¼yor.

MuÄŸla'nÄ±n Milas Ä°lçesi'nde Ä°smetpaÅŸa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaklaÅŸÄ±k 2 ay önce baÅŸlayan bir apartman inÅŸaatÄ±nÄ±n bahçe bölümünde, oda mezar olduÄŸu tahmin edilen kalÄ±ntÄ±lara rastlandÄ±.Bölgede MuÄŸla Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup AmirliÄŸi Ekipleri ve Milas Müze MüdürlüÄŸü Ekipleri'nce çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Mezar olduÄŸu sanÄ±lan yapÄ±nÄ±n hemen yanÄ± baÅŸÄ±nda duran küp, bulunduÄŸu yerden çÄ±karÄ±larak Milas Müze MüdürlüÄŸü'ne götürüldü. Mezardaki kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise sürüyor.Oda mezarÄ±n ve diÄŸer buluntularÄ±n hangi döneme ait olduÄŸu ise yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ±n ardÄ±ndan belli olacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

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