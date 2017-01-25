Kayseri saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan piyade er dehÅŸet olayÄ± bÃ¶yle anlattÄ±

Kayseri'de askere yÃ¶nelik yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da yaralanan piyade er Kayahan Uluhan, tedavisinden sonra evine gelerek yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ± paylaÅŸtÄ±.

Kayseri'de geçen yÄ±l AralÄ±k ayÄ±nda PKK'lÄ± teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da yaralanan piyade er Kayahan Uluhan, tedavisinin ardÄ±ndan Afyonkarahisar'Ä±n SandÄ±klÄ± Ä°lçesi'ne baÄŸlÄ± Ürküt Köyü'ndeki baba ocaÄŸÄ±na geldi. BabasÄ± Bahattin Uluhan (47), annesi Fatma (43), ablasÄ± Hacer (22), kardeÅŸleri Ercan (14) ve Gözdenur (13) ile hasret gideren Kayahan Uluhan, saldÄ±rÄ± anÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

"GEÇÄ°CÄ° GÖRME KAYBI YAÅžADIM"

Uluhan, "Hakkari'nin Çukurca Ä°lçesi'nden geleli bir hafta olmuÅŸtu. ÇarÅŸÄ± iznine çÄ±kÄ±yorduk. Otobüsün sol arkasÄ±nda oturmaktaydÄ±m. Patlama sonrasÄ± gözlerim geçici görme kaybÄ± yaÅŸadÄ±. Araçtan kendim çÄ±kamadÄ±m. ArkadaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ± ile otobüsten çÄ±kartÄ±larak dÄ±ÅŸarÄ±ya yatÄ±rÄ±ldÄ±m. Daha sonra ambulansa aldÄ±lar. Hastaneye kadar her ÅŸey normaldi. Hastaneden sonrasÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum. Önümde oturan 7 arkadaÅŸÄ±m vardÄ±. Arkamda Hakkari Çukurca'da beraber görev yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z devrem vardÄ±. Åžehit oldular, mekanlarÄ± cennet olsun. AynÄ± patlamada ÅŸehit olan Kamil Tunç'un hemÅŸehrim olduÄŸunu bilmiyordum. Patlamadan iki gün önce revirde görmüÅŸtüm. KonuÅŸmuÅŸluÄŸumuz vardÄ±. MekanÄ± cennet olsun, nur içinde yatsÄ±n kardeÅŸim" diye konuÅŸtu.

'BU VATAN KOLAY KAZANILMADI'

PatlamayÄ± televizyondan öÄŸrendiÄŸini aktaran baba 47 yaÅŸÄ±ndaki Bahattin Uluhan, "PatlamayÄ± öÄŸrenir öÄŸrenmez ÅŸok oldum. Kayseri'ye gittik. GittiÄŸimizde oÄŸlumu bilemedim. Allah kimsenin baÅŸÄ±na vermesin, çok zor. 40 gün Ankara GATA'da kaldÄ±k. OÄŸlumun eve dönmesinden mutluluk duydum. Bu vatan kolay kazanÄ±lmadÄ±. Biz de bu vatanÄ± asla teslim etmeyeceÄŸiz. Bir oÄŸlum daha var onu da göndermeye hazÄ±rÄ±m" dedi. Kayahan Uluhan'Ä±n baba ocaÄŸÄ±ndaki evi önüne Türk bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±rken, ev geçmiÅŸ olsun ziyaretine gelenlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±.