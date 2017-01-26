Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 07:15

Mardin'de DBP Nusaybin Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± dahil 8 kiÅŸi tutuklandÄ±

terÃ¶r operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon sonucunda 8 kiÅŸi tutuklandÄ±

Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Emniyet MüdürlüÄŸü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda DBP Nusaybin Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Siraç Dinç, DBP yöneticisi ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Seyit-Der BaÅŸkanÄ± Abdullah Öngün'ün de bulunduÄŸu ÅŸüphelilerden 10'unun emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.Adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edildi.Åžüphelilerden DBP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Dinç, DBP yöneticisi Abdullah YÄ±lmaz, KHK ile kapatÄ±lan Seyit-Der BaÅŸkanÄ± Öngün ile C.A, Ä°.A, C.C, Åž.B. ve M.Åž.A, "Devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸünü bozmak" ile "Senette yaÄŸma" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±. 2 ÅŸüpheli ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.AynÄ± operasyonda gözaltÄ±na alÄ±nan ve KHK kapsamÄ±nda görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan eski Nusaybin Belediye BaÅŸkanÄ± Sara Kaya ile görevden alÄ±nan eski Belediye BaÅŸkan Vekili Cengiz Kok'un ise emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

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