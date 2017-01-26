Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 28 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 28 Ocak'ta elektrikler kesilecek

Küçükçekmece'de, Ä°stasyon Mahallesi 1426., 1427. sokaklarda 09.00-11.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapÄ±lacak. Esenler'de, HavalimanÄ± Mahallesi, Gaziler ÇÄ±kmazÄ±, Güner, Gecikmez, Gezi, GündeÅŸ, GeliÅŸim, Genelge, GazipaÅŸa, Geziboyu, Gazeteci, Gaziemir sokaklarÄ± ile UludaÄŸ Caddesi ve civarÄ± 09.00-11.00 saatlerinde elektrik alamayacak.

Çatalca'da, Karacaköy, Merkez, Hisarbeyli, OrmanlÄ±, YalÄ±köy, Kalfa, Çiftlikköy, Celepköy mahalleleri ve civarÄ±na 09.00-11.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

SarÄ±yer'de, Yeniköy Mahallesi, FÄ±rÄ±n, Define, Yeniköy YaÄŸhanesi, Güzel KöÅŸkler, Simitçi Salih, Yasemen sokaklarÄ± ile Sait Halim PaÅŸa Caddesi ve civarÄ±nda 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Esenyurt'ta, Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi ve civarÄ± 19.00-21.00 saatlerinde elektrik alamayacak.