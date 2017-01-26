Ä°stanbullu vatandaÅŸÄ± korkutan haber o hastane karantinaya alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul AtaÅŸehir'de meydana gelen olayda bir kuru temizlemeci dÃ¼kkanÄ±nda bulunan kazan iÃ§indeki kimyasal madde taÅŸtÄ±. Olay sonucunda 4 kiÅŸi zehirlenerek hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Olay saat 22:00 sÄ±ralarÄ±nda AtaÅŸehir Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan bir kuru temizleme dükkanÄ±nda meydana geldi.Ä°ddiaya göre dükkan içerisinde bulunan kimyasal madde dolu kazanÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu dükkanÄ± buhar kapladÄ±. Kaplayan buharÄ± soluyan dükkan sahibi Orhan KÄ±lÄ±çdere ve Nisanur KÄ±lÄ±çdere zehirlendi.Durumu fark eden mahalle sakinleri dükkan içerisinde bulunan iki kiÅŸiyi kurtarmak için vatandaÅŸlara müdahale etti. O sÄ±rada mahalle sakinlerinden Cumali Kapçak ve ismi öÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi kimyasal maddeden etkilendi.Ä°hbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri kimyasal maddeden zehirlenen baba, kÄ±zÄ± ve kimyasaldan etkilenen 2 kiÅŸiyi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.YaralÄ±larÄ±n durumunun iyi olduÄŸu belirtilirken, polis olayla alakalÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

FATÄ°H SULTAN MEHMET HASTANESÄ° ACÄ°L SERVÄ°SÄ° KARANTÄ°NAYA ALINDI

Fatih Sultan Mehmet Hastanesi kimyasal madde zehirlenmesinden tedaviye alÄ±nan 4 kiÅŸi nedeniyle saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda karantinaya anÄ±dÄ±.Acil Servis boÅŸaltÄ±lÄ±rken hastane görevlileri acile gelen hastalarÄ± çevre hastanelere yönlendirildi. YaklaÅŸÄ±k iki saat süren karantinanÄ±n ardÄ±ndan acil servisi saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda normale döndü.