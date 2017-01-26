Ä°stanbul alarmda hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 7 derece birden dÃ¼ÅŸecek

Meteoroloji Ä°stanbul BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 7 derece birden dÃ¼ÅŸecek ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi MüdürlüÄŸü (AKOM) 7 bin personel ve bin 347 aracÄ±n da dahil olduÄŸu tüm birimleri ile görev yapacak.

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Atatürk HavalimanÄ± BaÅŸmüdürlüÄŸü, uçuÅŸ trafiÄŸinin etkilenmemesi amacÄ±yla pistlerde ve apronlarda 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle alarma geçti. DHMÄ° daha önceki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ± olan körük çevresi ve uçak altlarÄ±nÄ± temizlemek için de 6 küçük araç aldÄ±. AyrÄ±ca karla mücadelede ve uçaklarÄ±n buzlanmasÄ±na karÅŸÄ± kullanÄ±lmak üzere 500 ton De-icing sÄ±vÄ± ve Anti-icing stoklandÄ±. SÄ±vÄ±lar, kullanÄ±lmak üzere apronlarda hazÄ±r bekletiliyor.

KUZEY EGE’DE FIRTINA

Kuzey Ege’de fÄ±rtÄ±na deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± olumsuz etkiledi. Çanakkale BoÄŸazÄ± ile adalar arasÄ±nda deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan GESTAÅž AÅž bölgedeki poyraz fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle dün sabah seferlerini iptal etti. Ä°stanbul Deniz Otobüsleri (Ä°DO) de bazÄ± seferlerini yapamadÄ±. Sibirya soÄŸuklarÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu Erzurum, AÄŸrÄ± ve Erzincan'da ise pazar gününe kadar kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi belirtilerek, tipi, buzlanma ve don olaylarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± istendi. Erzurum’da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle dün uçak seferlerinde aksamalar yaÅŸandÄ±. IÄŸdÄ±r’da etkili olan yoÄŸun sis sebebiyle de tüm uçak seferleri iptal edildi.