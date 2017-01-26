Reina saldÄ±rganÄ± 16 gÃ¼n sonra bÃ¶yle yakalandÄ±

Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rgan katliamdan 16 gÃ¼n sonra yakalandÄ±

Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da 39 kiÅŸiyi öldüren IÅžÄ°D'li terörist Abdulgadir Masharipov'un 16 günlük kaçÄ±ÅŸÄ±nÄ±n detaylarÄ± ve yakalandÄ±ÄŸÄ± ilk anÄ±n fotoÄŸrafÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Masharipov katliamdan sonra kaçarken, Ulus'ta girdiÄŸi bahçede köpek saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. 3 taksi deÄŸiÅŸtirip Zeytinburnu'na ulaÅŸtÄ±. Daha sonra operasyon yapÄ±lan bu evde bulunan sigara izmaritleri, taksicilere ikram ettikleriyle aynÄ± çÄ±kÄ±nca polis önemli bir ipucuna ulaÅŸmÄ±ÅŸ oldu.

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1- Üç ayrÄ± takside yolculuk

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi eÄŸlence merkezi Reina'da gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tanÄ±klarÄ±n verdiÄŸi çeliÅŸkili ifadeler, zaman kaybÄ±na neden oldu. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda olay yerinde bulunanlardan kimi, saldÄ±rganlarÄ±n 3 kiÅŸi olduÄŸunu kimi ise uzun namlulu silahlarla birlikte tabancayla de ateÅŸ edenlerin olduÄŸunu söylüyordu. Gerçek, Reina'daki ve çevredeki kamera görüntülerinde ortaya çÄ±ktÄ±. SaldÄ±rgan tek kiÅŸiydi ve olaydan sonra oluÅŸan kargaÅŸadan yararlanarak taksiye binerek kaçmÄ±ÅŸtÄ±. Terörist, montunu ve saldÄ±rÄ±da kullandÄ±ÄŸÄ± KalaÅŸnikof marka silahÄ± olay yerinde bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Montun cebinde 500 lira vardÄ±.

Köpekle boÄŸuÅŸmuÅŸ

Görüntülere göre, Reina saldÄ±rganÄ± Ortaköy'deki Portakal YokuÅŸu'ndan taksiye bindi, yaklaÅŸÄ±k 5 kilometre sonra Ulus yakÄ±nlarÄ±nda taksiden indi. Yaya olarak bir süre dolaÅŸan saldÄ±rgan, Ulus'ta bir evin bahçesine girdi. Bahçede, evin köpeÄŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Köpekle bir süre mücadele eden, yere düÅŸen saldÄ±rgan hÄ±zla uzaklaÅŸarak tekrar caddeye çÄ±ktÄ±. Önüne gelen ilk taksiye bindi. Bu sefer taksiden Zincirlikuyu'da metrobüs duraÄŸÄ± civarÄ±nda indi. KÄ±sa bir süre kararsÄ±z adÄ±mlarla etrafta dolaÅŸan saldÄ±rgan 3'üncü kez taksiye bindi. Bu kez adresi Zeytinburnu'ydu.

2- ParayÄ± unutmasÄ± iÅŸine yaradÄ±

Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžubesi polisleri tarafÄ±ndan ilk 24 saatte incelenen binlerce kamera görüntüsü, ilk ipuçlarÄ±nÄ± ortaya çÄ±kartmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, Reina saldÄ±rganÄ±nÄ±n bindiÄŸi 3 taksinin sürücüsüne ulaÅŸtÄ±. Her 3'ünün de verdiÄŸi ifade kamera görüntülerini doÄŸruluyordu. Ä°lk 2 taksici parasÄ± olmayan saldÄ±rganÄ± kÄ±sa mesafeler gittikten sonra bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Zincirlikuyu'dan bindiÄŸi son takside parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gittiÄŸi yerde parayÄ± vereceÄŸini söyledi. Ä°fadeleri alÄ±nan taksiciler, otomobillerine binen kiÅŸinin kÄ±rÄ±k bir Türkçesi olduÄŸunu, fiziksel özelliklerinin Türk Cumhuriyetlerinden bir kiÅŸiye benzediÄŸini söylüyordu. SaldÄ±rganÄ±n olay yerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± montun cebinde kalan para, kendisi için ÅŸanssÄ±zlÄ±k gibi görünse de ÅŸansÄ± olmuÅŸtu. SaldÄ±rganÄ±n parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için 3 taksi deÄŸiÅŸtirmesi, kamera görüntülerini tarayan polisin iÅŸini güçleÅŸtirmiÅŸ, zaman kaybÄ±na neden olmuÅŸtu.

3- 36 saat sonra evi tespit edildi

Polis, kamera görüntüleri ve taksicilerin verdiÄŸi ifadelerin ardÄ±ndan Zeytinburnu Nuri PaÅŸa Mahallesi'nde Özbek yemekleri yapan bir kafeye ulaÅŸtÄ±. Reina saldÄ±rganÄ±yla irtibatlÄ± olduÄŸu tespit edilen 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rÄ±dan 36 saat sonra polis, Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n Zeytinburnu'nda saklandÄ±ÄŸÄ± eve ulaÅŸtÄ±. Operasyon düzenlendi. SaldÄ±rgana ait olduÄŸu belirlenen hazÄ±r halde 2 valiz bulundu. Geceyi bu evde geçirdiÄŸi anlaÅŸÄ±lan saldÄ±rgan valizlerini almadan kaçmÄ±ÅŸtÄ±.

Evdeki izmarit

Küllüklerde bulunan sigara izmaritlerinin markasÄ±, taksicilere sigara ikram eden saldÄ±rganÄ±n içtiÄŸiyle aynÄ±ydÄ±. Ä°lk izler bulunmuÅŸtu. SaldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi de belli olmuÅŸtu. Reina katliamcÄ±sÄ± ‘Ebu Muhammed El Horasani' kod adÄ±nÄ± kullanan Özbek asÄ±llÄ± Abdulgadir Masharipov'du. Reina katliamcÄ±sÄ±, polisin deÄŸerlendirmesine göre halen Ä°stanbul'daydÄ± ve kaçmamasÄ± gerekiyordu.

Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü 9 Ocak'ta Abdulgadir Masharipov'un eÅŸinin izine ulaÅŸtÄ±. Pendik'te bir eve yapÄ±lan operasyonla Masharipov'un eÅŸi, 1.5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla birlikte yakalandÄ±.

4- YataÄŸÄ±n arkasÄ±ndaydÄ±

Taranan binlerce kamera görüntüsü ve Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü'nün kullandÄ±ÄŸÄ± farklÄ± polisiye yöntemlerle önemli bir ipucuna daha ulaÅŸÄ±ldÄ±: Abdulgadir Masharipov'un eÅŸini ve çocuÄŸunu Pendik'teki eve getiren kiÅŸilerin kullandÄ±ÄŸÄ± bir kiralÄ±k otomobil vardÄ±. Bu otomobilin izi tüm Ä°stanbul'da sürüldü. Otomobil KayaÅŸehir, Silivri, Esenyurt, Pendik, Zeytinburnu hattÄ±nda gidip geliyordu. Ä°stanbul Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri bu 5 ilçede IÅžÄ°D ile baÄŸlantÄ±lÄ± olabilecek, Türk Cumhuriyetlerinden insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yüzlerce evi teker teker tespit etti. 480'in üzerinde eve baskÄ±n yapÄ±ldÄ±, 16 gün içinde 214 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

16 Ocak'ta Reina katliamcÄ±sÄ± için çember daralmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü Esenyurt'ta 3 ev belirledi. Bu evler 3 gün, polisiye tabir ile adeta karakol kurularak izlendi. Evlere girip çÄ±kanlar teker teker tespit edildi. 16 Ocak'ta saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda bu evlere eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi. Reina katliamcÄ±sÄ± Abdulgadir Masharipov, odalardan birinde yataÄŸÄ±n arkasÄ±na gizlenmiÅŸ bir ÅŸekilde yakalandÄ±.

Kriptolu telsizler

Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±na yönelik operasyonlarÄ± ilk günden itibaren, Ä°stanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalÄ±ÅŸkan, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan, BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail Uçar, Terör Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü, Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Karatay, Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube Müdürü Özgür TaÅŸdemir, Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube Müdürü Kayhan Ay koordine etti. Ä°stanbul Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü'nde 180, Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde 220 polis 16 gün boyunca Reina katliamcÄ±sÄ±nÄ±n peÅŸindeydi. Ä°lk günden itibaren Reina katliamcÄ±sÄ± ile ilgili soruÅŸturmayÄ± yürüten ekibin telefon kullanmasÄ± ve WhatsApp gibi haberleÅŸme kaynaklarÄ± ile görüÅŸmesi yasaklandÄ±. Operasyonun içindeki tüm unsurlar yabancÄ± bir istihbarat servisinin saldÄ±rÄ±da rol almÄ±ÅŸ olma ihtimaline karÅŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MüdürlüÄŸü'nün kriptolu telsizleri ile haberleÅŸti.

5- ‘Hoca' lakaplÄ±

Reina katliamcÄ±sÄ± Abdulgadir Masharipov, Rusça, Türkçe, Arapça, Çince ve Özbekçe biliyor. Özbekler tarafÄ±ndan ‘Hoca' olarak tanÄ±nÄ±yor. Afganistan'da savaÅŸ eÄŸitimi alan, Pakistan ve Suriye'de eylemlere katÄ±lan ‘Ebu Muhammed El Horasani' kod adlÄ± Masharipov, 2015 baÅŸÄ±ndan beri Türkiye'de. Ä°ran'dan geldiÄŸi tespit edilen Abdulgadir Masharipov'un ilk önce Konya'da, son 8 aydÄ±r da Ä°stanbul'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Masharipov'un ‘patates' olarak tabir edilen kullanÄ±p attÄ±ÄŸÄ± telefon hatlarÄ±yla daha çok Suriye ve Irak'ta bulunan IÅžÄ°D'li Türklerle konuÅŸtuÄŸu saptandÄ±. Masharipov için yapÄ±lan operasyonlarda 20'ye yakÄ±n IÅžÄ°D hücresine ulaÅŸÄ±ldÄ±, 480 ev basÄ±ldÄ±, 214 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 52'sinin Masharipov'la, diÄŸerlerinin IÅžÄ°D'le irtibatlÄ± olduÄŸu belirlendi.

FotoÄŸraf: Hürriyet