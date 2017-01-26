Sahte diplomayla 20 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸ

FETÃ– incelemeleri kapsamÄ±nda sahte diplomayla 20 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yapan kiÅŸi tespit edildi

Hülya Ö., 1996'da NevÅŸehir'de göreve baÅŸladÄ±. ÇeÅŸitli illerde öÄŸretmenlik yaptÄ±ktan sonra 2004'te Konya'ya atandÄ±. Selçuklu Ä°lçesi Adil KaraaÄŸaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde endüstriyel otomasyon bölümü öÄŸretmeni olan Hülya Ö., son 1 yÄ±lda aynÄ± okulda müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak görev yapmaya baÅŸladÄ±.

Sahte öÄŸretmen görevini sürdürürken, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan tüm kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda görevli personel hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. Konya'daki inceleme sÄ±rasÄ±nda tesadüfen Hülya Ö.'nün üniversite mezunu olmadÄ±ÄŸÄ± ve diplomasÄ±nÄ±n da sahte olduÄŸu belirlendi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, hemen harekete geçerek sahte öÄŸretmenin görevine son verdi ve savcÄ±lÄ±ÄŸa suç duyurusunda bulundu. Åžikâyet dilekçesinde, Hülya Ö.'nün 20 yÄ±l boyunca aldÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ±n iadesi ile birlikte evrakta sahtecilik ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suçlarÄ±nÄ± iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

GözaltÄ±na alÄ±nan sahte öÄŸretmen Hülya Ö., adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma sonucunda sahtecilik ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±kla suçlanan Hülya Ö.'den 20 yÄ±llÄ±k maaÅŸÄ±nÄ±n geri alÄ±nmasÄ± için dava açÄ±ldÄ±.

ESKÄ° ÖÄžRENCÄ°LERÄ°: DERS ANLATMAZDI

Hülya Ö.'nün eski öÄŸrencilerinin anlatÄ±mlarÄ±, sahte öÄŸretmenin eÄŸitim kapasitesini de gözler önüne serdi. Ä°simlerinin kullanÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyen eski öÄŸrenciler, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Hülya Hoca'nÄ±n dersleri çok rahat geçerdi. Ders anlatmayÄ± sevmiyordu. Bir kez dahi ders anlattÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit olmadÄ±k. MEGEP (Mesleki EÄŸitim ve ÖÄŸretim Sistemini Güçlendirme Projesi) notlarÄ±nÄ± bize daÄŸÄ±tÄ±r, bu notlarÄ± okumamÄ±zÄ± isterdi. Soru sormazdÄ±k. Sorsak da alacaÄŸÄ±mÄ±z cevabÄ±n ‘Ders kitaplarÄ±nÄ±za bakÄ±n, hem okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z artar' olacaÄŸÄ±nÄ± bilirdik. SÄ±navlarÄ± da çok kolaydÄ±. Zaten her sÄ±nÄ±fa aynÄ± sorularla sÄ±nav yapardÄ±. Onun dersinden kimsenin bÄ±rakÄ±n sÄ±nÄ±fta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kötü not aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duymadÄ±k."

Hülya Ö. ile birlikte görev yapan bir eÄŸitimci ise "Hiç ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±m. Liyakati olmayan biriydi. ÖÄŸretmenler odasÄ±nda biz dersimiz ile ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaparken o aramÄ±za çok katÄ±lmaz, dersi ile ilgili pek konuÅŸmazdÄ±" dedi.