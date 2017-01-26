Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 08:15

Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 26 Ocak 2017

hava durumu

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸecek

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Trakya ile Ege kÄ±yÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan bütün bölgelerin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Güney Ege, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun güneybatÄ±sÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerler ile zamanla Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n öÄŸle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akÅŸam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey, iç ve batÄ± bölgelerde 2 ila 6 derece azalacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, zamanla Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile güneydoÄŸu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, KÄ±yÄ± Ege ve BatÄ± Akdeniz'in batÄ±sÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (40-70 Km/sa) ÅŸeklinde esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 0

Ä°stanbul: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 7

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Antalya: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Samsun: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor) 5

Erzurum: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmur, zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 8

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1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi ihaleye Ã§Ä±ktÄ± 4 ÅŸirket teklif verdi

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi bugÃ¼n ihaleye Ã§Ä±ktÄ±. Teklif veren Limak-SK-YapÄ± Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat CRBC; IC Ä°Ã§taÅŸ - Astaldi ÅŸirketlerinden ihaleye kazanan bu akÅŸam belirlenecek.


Edirne kaymakamÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Hakkari'de atÃ¶lye kurdu

Edirne'de konfeksiyonda Ã§alÄ±ÅŸan Ercan Cankurtaran eÅŸini de alarak Hakkari'deki kÃ¶yÃ¼nde tekstil atÃ¶lyesi kurdu.


Bakan Arslan HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanacak dedi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonunun Ã¶neminden bahsederek, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlatÄ±ldÄ±. EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nÄ±n da ÅŸehir merkezine raylÄ± sistemle baÄŸlanmasÄ± iÃ§in bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ihale yapÄ±lacak" dedi.