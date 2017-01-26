Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 26 Ocak 2017

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸecek

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün ÅŸöyle.

Ülke genelinin parçalÄ± ve çok bulutlu, Trakya ile Ege kÄ±yÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan bütün bölgelerin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Güney Ege, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ve GüneydoÄŸu Anadolu'nun güneybatÄ±sÄ±nda yaÄŸmur ve saÄŸanak, yaÄŸÄ±ÅŸ alan diÄŸer yerler ile zamanla Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n öÄŸle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akÅŸam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± görüleceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± kuzey, iç ve batÄ± bölgelerde 2 ila 6 derece azalacak, diÄŸer yerlerde önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoÄŸu, zamanla Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile güneydoÄŸu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, KÄ±yÄ± Ege ve BatÄ± Akdeniz'in batÄ±sÄ±nda kuvvetlice (30-50 Km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kÄ±sa süreli fÄ±rtÄ±na (40-70 Km/sa) ÅŸeklinde esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 0

Ä°stanbul: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 2

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 7

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Antalya: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 15

Samsun: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu, zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± (YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor) 5

Erzurum: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± -1

DiyarbakÄ±r: Çok bulutlu ve aralÄ±klÄ± yaÄŸmur, zamanla karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 8