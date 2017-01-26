Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 08:17

Åžehidin acÄ± haberi memleketine ulaÅŸtÄ±

Kerem Ã‡alÄ±ÅŸkancÄ±

El Bab'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Kerem Ã‡alÄ±ÅŸkancÄ±'nÄ±n acÄ± haberi memleketi Ordu'ya ulaÅŸtÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HerakatÄ±nda Suriye'nin El Bab kentinde DEAÅž'lÄ± teröristlerle çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Uzman ÇavuÅŸ Kerem ÇalÄ±ÅŸkancÄ±'nÄ±n acÄ± haberi memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesine ulaÅŸtÄ±. OÄŸlunun ÅŸehit olduÄŸu haberini alan baba fenalaÅŸÄ±nca hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n sürdürüldüÄŸü Suriye'nin El Bab kenti yakÄ±nlarÄ±nda terör örgütü DEAÅž ile çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada Ordulu Uzman ÇavuÅŸ Kerem ÇalÄ±ÅŸkancÄ± ÅŸehit oldu. Kerem ÇalÄ±ÅŸkancÄ±'nÄ±n acÄ± haberi Fatsa KaymakamÄ± Mehmet YapÄ±cÄ±, Fatsa Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Anlayan ve askeri yetkililer tarafÄ±ndan Ordu'nun Fatsa ilçesine baÄŸlÄ± Bahçeler Mahallesi'nde ikamet eden babasÄ± Ahmet Ali ÇalÄ±ÅŸkancÄ±'ya verildi. OÄŸlunun ÅŸehadet haberini alan baba ÇalÄ±ÅŸkancÄ± fenalaÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan evde yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Fatsa Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan baba Ahmet Ali ÇalÄ±ÅŸkancÄ± tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžehidin annesinin Ä°stanbul'daki akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸu, oÄŸlunun ÅŸehadet haberini henüz almadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Åžehidin cenazesinin nerede defnedileceÄŸi ise aile ile görüÅŸüldükten sonra netlik kazanacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi ihaleye Ã§Ä±ktÄ± 4 ÅŸirket teklif verdi

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi bugÃ¼n ihaleye Ã§Ä±ktÄ±. Teklif veren Limak-SK-YapÄ± Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat CRBC; IC Ä°Ã§taÅŸ - Astaldi ÅŸirketlerinden ihaleye kazanan bu akÅŸam belirlenecek.


Edirne kaymakamÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Hakkari'de atÃ¶lye kurdu

Edirne'de konfeksiyonda Ã§alÄ±ÅŸan Ercan Cankurtaran eÅŸini de alarak Hakkari'deki kÃ¶yÃ¼nde tekstil atÃ¶lyesi kurdu.


Bakan Arslan HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanacak dedi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonunun Ã¶neminden bahsederek, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlatÄ±ldÄ±. EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nÄ±n da ÅŸehir merkezine raylÄ± sistemle baÄŸlanmasÄ± iÃ§in bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ihale yapÄ±lacak" dedi.