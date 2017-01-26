Åžehidin acÄ± haberi memleketine ulaÅŸtÄ±

El Bab'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸehit olan Uzman Ã‡avuÅŸ Kerem Ã‡alÄ±ÅŸkancÄ±'nÄ±n acÄ± haberi memleketi Ordu'ya ulaÅŸtÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± HerakatÄ±nda Suriye'nin El Bab kentinde DEAÅž'lÄ± teröristlerle çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan Uzman ÇavuÅŸ Kerem ÇalÄ±ÅŸkancÄ±'nÄ±n acÄ± haberi memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesine ulaÅŸtÄ±. OÄŸlunun ÅŸehit olduÄŸu haberini alan baba fenalaÅŸÄ±nca hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nÄ±n sürdürüldüÄŸü Suriye'nin El Bab kenti yakÄ±nlarÄ±nda terör örgütü DEAÅž ile çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada Ordulu Uzman ÇavuÅŸ Kerem ÇalÄ±ÅŸkancÄ± ÅŸehit oldu. Kerem ÇalÄ±ÅŸkancÄ±'nÄ±n acÄ± haberi Fatsa KaymakamÄ± Mehmet YapÄ±cÄ±, Fatsa Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Anlayan ve askeri yetkililer tarafÄ±ndan Ordu'nun Fatsa ilçesine baÄŸlÄ± Bahçeler Mahallesi'nde ikamet eden babasÄ± Ahmet Ali ÇalÄ±ÅŸkancÄ±'ya verildi. OÄŸlunun ÅŸehadet haberini alan baba ÇalÄ±ÅŸkancÄ± fenalaÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan evde yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Fatsa Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan baba Ahmet Ali ÇalÄ±ÅŸkancÄ± tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Åžehidin annesinin Ä°stanbul'daki akrabalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸu, oÄŸlunun ÅŸehadet haberini henüz almadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Åžehidin cenazesinin nerede defnedileceÄŸi ise aile ile görüÅŸüldükten sonra netlik kazanacak.