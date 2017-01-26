THY 2 gÃ¼nde 338 seferini iptal etti

Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle THY 26-27 Ocak tarihleri arasÄ±nda 338 seferini iptal etti

Ä°stanbul'da bugün etkili olmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± hava trafiÄŸinde iptallere neden oluyor. Türk Hava YollarÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 26-27 Ocak tarihleri arasÄ±nda Atatürk HavalimanÄ± ve Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'ndan yapmasÄ± gereken 338 seferini iptal etti.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Atatürk HavalimanÄ±'nda olumsuz bir durum yaÅŸanmamasÄ± için Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Atatürk HavalimanÄ± BaÅŸmüdürlüÄŸü 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle karla mücadele yapacak. Bu arada DHMÄ° yetkilileri ise Atatürk HavalimanÄ±'ndaki uçuÅŸ seferlerinde yüzde 20 oranÄ±nda kapasite kÄ±sÄ±tlamasÄ±na gittiklerini açÄ±kladÄ±.

THY'DEN YOLCULARA Ä°PTAL DUYURUSU

Ä°stanbul'da etkili olmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 338 seferini iptal eden Türk Hava YollarÄ±, yolcularÄ±nÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± için resmi internet sitesinden açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada ÅŸu ifadeler kaydedildi:

"26-27 Ocak 2017 tarihlerinde Ä°stanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen HavalimanlarÄ±nda beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle seferlerimizde iptaller yaÅŸanmaktadÄ±r. Atatürk HavalimanÄ±'nda 26 Ocak 2017 tarihinde gidiÅŸ ve dönüÅŸ olmak üzere toplamda 156, Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda ise gidiÅŸ ve dönüÅŸlü 36 seferimiz iptal edilmiÅŸtir. 27 Ocak 2017 tarihinde ise Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± için 110, Sabiha Gökçen HavalimanÄ± için 36 sefer iptali planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. 338 seferimizin iptali nedeniyle yolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ± ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 4440849 numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezimizden öÄŸrenmelerini rica ederiz."

BÄ°LETLER ÜCRETSÄ°Z DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LECEK

Türk Hava YollarÄ± Genel Müdürü Bilal EkÅŸi, beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle gerekli önlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kriz masasÄ± oluÅŸturduklarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ptal olan seferler ile ilgili bilet deÄŸiÅŸtirmek isteyen yolculara yönelik resmi Twitter adresinden açÄ±klama yapan Türk Hava YollarÄ± BasÄ±n MüÅŸaviri Yahya Üstün, "Ä°stanbul'da hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcularÄ±mÄ±zÄ±n biletlerini 1 yÄ±l içerisinde ücretsiz olarak deÄŸiÅŸtirebilirler" dedi.