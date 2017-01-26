Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 08:24

THY 2 gÃ¼nde 338 seferini iptal etti

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Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle THY 26-27 Ocak tarihleri arasÄ±nda 338 seferini iptal etti

Ä°stanbul'da bugün etkili olmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve olumsuz hava koÅŸullarÄ± hava trafiÄŸinde iptallere neden oluyor. Türk Hava YollarÄ±, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle 26-27 Ocak tarihleri arasÄ±nda Atatürk HavalimanÄ± ve Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'ndan yapmasÄ± gereken 338 seferini iptal etti.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle Atatürk HavalimanÄ±'nda olumsuz bir durum yaÅŸanmamasÄ± için Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Atatürk HavalimanÄ± BaÅŸmüdürlüÄŸü 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle karla mücadele yapacak. Bu arada DHMÄ° yetkilileri ise Atatürk HavalimanÄ±'ndaki uçuÅŸ seferlerinde yüzde 20 oranÄ±nda kapasite kÄ±sÄ±tlamasÄ±na gittiklerini açÄ±kladÄ±.

THY'DEN YOLCULARA Ä°PTAL DUYURUSU

Ä°stanbul'da etkili olmasÄ± beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle 338 seferini iptal eden Türk Hava YollarÄ±, yolcularÄ±nÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± için resmi internet sitesinden açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada ÅŸu ifadeler kaydedildi:

"26-27 Ocak 2017 tarihlerinde Ä°stanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen HavalimanlarÄ±nda beklenen olumsuz hava koÅŸullarÄ± ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle seferlerimizde iptaller yaÅŸanmaktadÄ±r. Atatürk HavalimanÄ±'nda 26 Ocak 2017 tarihinde gidiÅŸ ve dönüÅŸ olmak üzere toplamda 156, Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nda ise gidiÅŸ ve dönüÅŸlü 36 seferimiz iptal edilmiÅŸtir. 27 Ocak 2017 tarihinde ise Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ± için 110, Sabiha Gökçen HavalimanÄ± için 36 sefer iptali planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. 338 seferimizin iptali nedeniyle yolcularÄ±mÄ±zÄ±n seyahatlerinden önce uçuÅŸlarÄ± ile ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 4440849 numaralÄ± çaÄŸrÄ± merkezimizden öÄŸrenmelerini rica ederiz."

BÄ°LETLER ÜCRETSÄ°Z DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LECEK

Türk Hava YollarÄ± Genel Müdürü Bilal EkÅŸi, beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle gerekli önlemlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kriz masasÄ± oluÅŸturduklarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ptal olan seferler ile ilgili bilet deÄŸiÅŸtirmek isteyen yolculara yönelik resmi Twitter adresinden açÄ±klama yapan Türk Hava YollarÄ± BasÄ±n MüÅŸaviri Yahya Üstün, "Ä°stanbul'da hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcularÄ±mÄ±zÄ±n biletlerini 1 yÄ±l içerisinde ücretsiz olarak deÄŸiÅŸtirebilirler" dedi.

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1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi ihaleye Ã§Ä±ktÄ± 4 ÅŸirket teklif verdi

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi bugÃ¼n ihaleye Ã§Ä±ktÄ±. Teklif veren Limak-SK-YapÄ± Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat CRBC; IC Ä°Ã§taÅŸ - Astaldi ÅŸirketlerinden ihaleye kazanan bu akÅŸam belirlenecek.


Edirne kaymakamÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Hakkari'de atÃ¶lye kurdu

Edirne'de konfeksiyonda Ã§alÄ±ÅŸan Ercan Cankurtaran eÅŸini de alarak Hakkari'deki kÃ¶yÃ¼nde tekstil atÃ¶lyesi kurdu.


Bakan Arslan HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanacak dedi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonunun Ã¶neminden bahsederek, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlatÄ±ldÄ±. EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nÄ±n da ÅŸehir merkezine raylÄ± sistemle baÄŸlanmasÄ± iÃ§in bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ihale yapÄ±lacak" dedi.