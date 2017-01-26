Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 08:29

Sivas'ta feci kaza Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

sivas

Sivas'ta meydana gelen kazada bir yolcu otobÃ¼sÃ¼ ile TIR Ã§arptÄ±. Kaza sonucunda 10 kiÅŸi yaralandÄ±

AdÄ±yaman-Artvin seferini yapan SadÄ±k Pineci idaresindeki 22 KP 622 plakalÄ± yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolunun Seyfebeli RampasÄ± mevkisinde Yusuf TercanlÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 24 AH 700 plakalÄ± yem yüklü tÄ±ra arkadan çarptÄ±.Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u yaralandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerince Sivas'taki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.Otobüste bulunan ve kazayÄ± yara almadan atlatan diÄŸer yolcular ise baÅŸka otobüslerle yola devam etti.Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken Sivas-Erzincan karayolunun Erzincan istikametinin bir süre ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± kalmasÄ± nedeniyle yolda uzun araç kuyruÄŸu oluÅŸtu. Kazaya karÄ±ÅŸan otobüsün karayollarÄ±na ait bir greyderle çekilmesinin ardÄ±ndan trafik normale döndü.

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1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi ihaleye Ã§Ä±ktÄ± 4 ÅŸirket teklif verdi

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi bugÃ¼n ihaleye Ã§Ä±ktÄ±. Teklif veren Limak-SK-YapÄ± Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat CRBC; IC Ä°Ã§taÅŸ - Astaldi ÅŸirketlerinden ihaleye kazanan bu akÅŸam belirlenecek.


Edirne kaymakamÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Hakkari'de atÃ¶lye kurdu

Edirne'de konfeksiyonda Ã§alÄ±ÅŸan Ercan Cankurtaran eÅŸini de alarak Hakkari'deki kÃ¶yÃ¼nde tekstil atÃ¶lyesi kurdu.


Bakan Arslan HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanacak dedi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonunun Ã¶neminden bahsederek, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlatÄ±ldÄ±. EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nÄ±n da ÅŸehir merkezine raylÄ± sistemle baÄŸlanmasÄ± iÃ§in bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ihale yapÄ±lacak" dedi.