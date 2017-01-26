Sivas'ta feci kaza Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

Sivas'ta meydana gelen kazada bir yolcu otobÃ¼sÃ¼ ile TIR Ã§arptÄ±. Kaza sonucunda 10 kiÅŸi yaralandÄ±
AdÄ±yaman-Artvin seferini yapan SadÄ±k Pineci idaresindeki 22 KP 622 plakalÄ± yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolunun Seyfebeli RampasÄ± mevkisinde Yusuf TercanlÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 24 AH 700 plakalÄ± yem yüklü tÄ±ra arkadan çarptÄ±.Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u yaralandÄ±. SaÄŸlÄ±k ekiplerince Sivas'taki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.Otobüste bulunan ve kazayÄ± yara almadan atlatan diÄŸer yolcular ise baÅŸka otobüslerle yola devam etti.Kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken Sivas-Erzincan karayolunun Erzincan istikametinin bir süre ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± kalmasÄ± nedeniyle yolda uzun araç kuyruÄŸu oluÅŸtu. Kazaya karÄ±ÅŸan otobüsün karayollarÄ±na ait bir greyderle çekilmesinin ardÄ±ndan trafik normale döndü.