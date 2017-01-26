Darbeci askerlerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±

15 Temmuz darbe giriÅŸimi gecesinde Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanÄ±nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 62 askerin yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor

FetullahçÄ± Terör Örgütü/ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nÄ± ele geçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.Silivri KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumunun karÅŸÄ±sÄ±nda yapÄ±lan binadaki salonda Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince görülen duruÅŸmaya, 28 tutuklu, rütbeli sanÄ±k ile 6 tutuksuz sanÄ±k katÄ±ldÄ±.DuruÅŸmada, tutuklu sanÄ±k astsubay Erkan TaÅŸdemir ifade veriyor.

Ceza istemleri

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasÄ±nÄ±n öngördüÄŸü düzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu düzen yerine baÅŸka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± önlemeye teÅŸebbüs etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya veya görevlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbüs etmek" suçlarÄ±ndan üçer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.Ä°ddianamede ayrÄ±ca, bazÄ± ÅŸüphelilerin "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak", bazÄ±larÄ±nÄ±n da "silahlÄ± terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suçlarÄ±ndan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.