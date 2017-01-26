MezarlÄ±kta aÄŸÄ±r silahlarla vurulmuÅŸ 3 kiÅŸinin cesedi bulundu

Adana'nÄ±n YÃ¼reÄŸir ilÃ§esindeki bir mezarlÄ±kta silahla vurulmuÅŸ 3 erkek cesedi bulundu

Olay, YüreÄŸir ilçesindeki AlihocalÄ± Mahallesi'ndeki mezarlÄ±kta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlÄ±ÄŸa gelen vatandaÅŸlar 01 ERG 36 plakalÄ± otomobilin ÅŸoför koltuÄŸunda bir, aracÄ±n çevresinde ise 2 kiÅŸiye ait ceset gördü. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine mezarlÄ±ÄŸa gelen polis ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemelerde 3 kiÅŸinin KalaÅŸnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüÄŸünü tespit etti. Cenazeler otopsi yapÄ±lmak üzere morga kaldÄ±rÄ±lÄ±rken olayla ilgili geniÅŸ kapsamlÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.