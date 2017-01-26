Sinop'ta 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ yolcu otobÃ¼sÃ¼ kazasÄ±nda ÅŸofÃ¶rÃ¼n bacaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± yokmuÅŸ

Sinop'ta yÄ±lbaÅŸÄ±ndan 3 gÃ¼n Ã¶nce yaÅŸanÄ±lan kazada 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 27'sinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenmiÅŸti. Kazayla ilgili yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda, otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n gaz ve freni kontrol ettiÄŸi saÄŸ ayaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Sinop Saraydüzü'nde geçen 29 AralÄ±k günü karlÄ± yolda kontrolden çÄ±karak ÅŸarampole yuvarlanan otobüste bulunan yolculardan 4'ü ölürken, 27 kiÅŸi de yaralandÄ±. Kaza sÄ±rasÄ±nda otobüsü kullanan ve kendisi de aÄŸÄ±r yaralanan otobüs ÅŸoförü Ahmet Ekren'in saÄŸ ayaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

'KOPTU SANDIK'

Sabah gazetesinden Deniz Özen'in haberine göre halen yoÄŸun bakÄ±mda olan Ekren'in yÄ±llar önce de yine bir otobüs kazasÄ± geçirdiÄŸi ve bu kazada ayaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ancak bu durumu yakÄ±n çevresi dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin bilmediÄŸi belirlendi. Kaza sÄ±rasÄ±nda otobüste bulunan bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±, "Åžoför Ä±sÄ±tma sistemini cama deÄŸil ayaklarÄ±na verdiÄŸi için otobüsün ön camÄ± çok buharlÄ±ydÄ±. SanÄ±rÄ±m ayaÄŸÄ± rahatsÄ±z olduÄŸu için o bölgeyi sÄ±cak tutmak istedi. Hatta yolculardan biri, 'yanÄ±mda elma var, isterseniz vereyim cama sürün' dedi. Her ÅŸey bir anda olup bitti. Åžoför bulunduÄŸu yere sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Zarar vermemek için saÄŸlÄ±k ekipleri gelene kadar ellerimizle karÄ± kazÄ±yarak donmasÄ±nÄ± engelledik. SaÄŸlÄ±k ekipleri gelip gerekli müdahaleyi yaptÄ±. O sÄ±rada ayaÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettik. Önce kazada koptuÄŸunu sandÄ±k. O bölgenin yaralÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce daha önce koptuÄŸunu anladÄ±k." diye konuÅŸtu.

'OTOBÜS KULLANAMAZ'

Engellilerin ticari araç kullanmasÄ±nÄ±n yasak olduÄŸunu söyleyen uzmanlar, "Sadece saÄŸlÄ±k raporlarÄ± incelendikten sonra verilen özürlü sürücü belgesi ehliyeti ile özür durumuna göre dizayn edilmiÅŸ özel araçlarÄ± kullanabilir. Otobüs ÅŸoförünün de ilk kazadan sonra saÄŸlÄ±k raporu alÄ±p, bu rapora göre yeni bir sürücü belgesi almasÄ± gerekirdi" dedi.