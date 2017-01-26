Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'nin yeni gururu yerli uÃ§aÄŸÄ±

Yerli uÃ§ak iÃ§in ilk adÄ±mÄ± atan BursalÄ± GÃ¶kÃ§en Grubu, "TÃ¼rk kartalÄ±" Ã¼retiminde sona geldi.

Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Altepe, YeniÅŸehir HavaalanÄ±'nda oluÅŸturulan yeni bölüm ile yerli uçaklarÄ±n üretimine en kÄ±sa zamanda baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. GeçtiÄŸimiz aylarda yerli uçak için ilk adÄ±mÄ± atan BursalÄ± Gökçen Grubu, Almanya'daki fabrikayÄ± satÄ±n aldÄ±ktan sonra Bursa'da üretim ve havacÄ±lÄ±k okulu için de çalÄ±ÅŸmalarÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. Bursa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Recep Altepe, "Almanya'daki firmayÄ± Gökçen Grubu almÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye'de de üretilmesi için çalÄ±ÅŸmalarda sona gelindi. Üretimin, denenmesi ve gerekli incelemelerin yapÄ±lmasÄ± için YeniÅŸehir HavaalanÄ± en uygunuydu. YeniÅŸehir'de kargo bölümünün bir kÄ±smÄ±nÄ± kullanacaktÄ±k. Ama giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarda bir sÄ±kÄ±ntÄ± oluÅŸacaÄŸÄ± düÅŸünülerek ayrÄ± bir bölüm oluÅŸturuluyor. Onun için biraz geç kalÄ±ndÄ±. Ama bunlar da tamamlanma aÅŸamasÄ±na gelindi. YavaÅŸ yavaÅŸ Bursa'da da yerli üretime geçeceÄŸiz. Buradaki fabrikada parçalarÄ± üretilerek YeniÅŸehir'de montajlanÄ±p havalanacak. 'Türk KartalÄ±' ismi verilen Aquila ile birlikte yine Bursa'da kurulacak özel havacÄ±lÄ±k okulunda yeni pilotlar yetiÅŸtirilecek" diye konuÅŸtu.

"TÜRK FÄ°RMASI DÜNYA MARKASI OLACAK"

YÄ±llardÄ±r uçak üretildiÄŸini ifade eden BaÅŸkan Altepe, "Türkiye'de bir ÅŸey yoktu. Ama artÄ±k kendi uçaÄŸÄ±mÄ±zÄ± üretmeye baÅŸlayacaÄŸÄ±z. AdÄ± uçakla özdeÅŸleÅŸen kiÅŸiler var. Bizim mühendislerimiz yetiÅŸecek. Türk firmasÄ± dünya markasÄ± olarak. Bursa havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n merkezi olmalÄ± ve havacÄ±lÄ±k yaygÄ±nlaÅŸmalÄ±dÄ±r. Türkiye'de geri kaldÄ±. Hava en rahat en güvenli en kolay ulaÅŸÄ±m. Ä°thalatÄ±mÄ±zÄ±n azalmasÄ± ve ihracatÄ±mÄ±zÄ±n artmasÄ± için yerli üretimin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda BüyükÅŸehir Belediyesi olarak yerli üretim desteklenmesi, sanayicimizin ileri teknoloji ve katma deÄŸeri yüksek üretimlere yönlendirilmesi noktasÄ±nda gayret gösteriyoruz" dedi.

"205 KM HIZA ÇIKABÄ°LÄ°YOR"

Türk KartalÄ± 205 kilometre hÄ±za çÄ±kabilirken, 100 kilometrede ise 16 litre 95 oktan benzin yakÄ±yor. Öte yandan Yunuseli HavalimanÄ±'nÄ±n açÄ±lmasÄ±yla birlikte küçük uçaklarÄ±n ÅŸehir merkezini çok daha rahat kullanabilecekleri öÄŸrenildi.