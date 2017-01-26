Edirne kaymakamÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Hakkari'de atÃ¶lye kurdu

Edirne'de konfeksiyonda Ã§alÄ±ÅŸan Ercan Cankurtaran eÅŸini de alarak Hakkari'deki kÃ¶yÃ¼nde tekstil atÃ¶lyesi kurdu.

Edirne Uzunköprü'de 4 yÄ±l boyunca bir konfeksiyonda iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸÄ±p evlendikten sonra 3 çocuÄŸu ve eÅŸi ile birlikte memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nin Köprücük Köyü'ne dönen 39 yaÅŸÄ±ndaki Ercan Cankurtaran, Uzunköprü KaykamalÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kendisine aldÄ±ÄŸÄ± bir makinayla köyüne atölye kurdu. Atölyede tekstil üretmeye baÅŸlayan Cankurtaran kÄ±sa sürede makina sayÄ±sÄ±nÄ± 20'ye, elman sayÄ±sÄ±nÄ± ise 17'ye çÄ±kardÄ±. Cankurtaran ürettiÄŸi eÅŸofman, tiÅŸört ve penyeleri de Yüksekova'daki konfeksiyonlara satÄ±yor.

KAYMAKAMIN TAVSÄ°YESÄ°YLE KENDÄ° MEMLEKETÄ°NE KURDU

Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Köprücük Köyü'nde eÅŸi ile birlikte tekstil üreten Ercan Cankurtaran, gösterdiÄŸi baÅŸarÄ±yla çevresi tarafÄ±ndan taktirle karÅŸÄ±lanÄ±yor. 10 yÄ±l önce oturduÄŸu ilçede iÅŸ bulamayan Cankurtaran, Edirne'nin Uzunköprü Ä°lçesi'ne göç ederek burada yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Bir tekstil atölyesine girerek çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Cankurtaran, kÄ±sa sürede iÅŸi öÄŸrenip kalfa oldu. ArdÄ±ndan da Sivas'tan göç edip ilçeye yerleÅŸen bir ailenin kÄ±zÄ±yla tanÄ±ÅŸÄ±p evlendi. Bir süre eÅŸi ile birlikte bu atölyede çalÄ±ÅŸan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na giderek yardÄ±m istedi. KaymakamlÄ±ktan bir makina desteÄŸi alan Cankurtaran, atölyesini ise dönemin kaymakamÄ± Mahmet AydÄ±n'Ä±n tavsiyesi üzerine Uzunköprü ilçesine deÄŸil, Yüksekova Ä°lçesi'nin Köprücük Köyü'ne kurdu.

ÅžÄ°MDÄ° 20 MAKÄ°NESÄ° 17 ELEMANI VAR

EÅŸi Zeliha Cankurtaran ile birlikte 6 yÄ±l önce memletine dönen Ercan Cankurtaran, tek katlÄ±, toprak damllÄ± eski bir ev kiralayarak atölyeye çevirdi ve eÅŸi ile birlikte çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. KÄ±sa sürede iÅŸlerini büyüten Cankurtaran gelen talepleri de karÅŸÄ±lamak için iÅŸini büyüttü ve tek olan makina sayÄ±sÄ±nÄ± 20'ye, eleman sayÄ±sÄ±nÄ± da 17'ye çÄ±kardÄ±. Cankurtaran, Halk EÄŸitim Merkezi'nin gönderdiÄŸi 15 kiÅŸiye de tekstil eÄŸitimi veriyor.

Ä°STÄ°HDAMI ARTTIRMAK Ä°ÇÄ°N DESTEK BEKLÄ°YOR

Köprücük Köyü'nde 6 yÄ±ldan bu yana çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Cankurtaran, düzenli bir atöyle kurmak, iÅŸlerini daha da büyütmek ve istihdam ettikleri eleman sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak için de yetkililerden destek bekliyor. Özellikle Hakkari ve Yüksekova esnafÄ±na çaÄŸrÄ±da bulunan Cankurtaran, ÅŸöyle dedi: "Edirne'den döndükten sonra eÅŸimle birlikte kurduÄŸumuz atölyede çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Ancak bu iÅŸi büyütmek ve daha çok insana faydalÄ± olmak istiyoruz. Åžimdilik ürettiÄŸimiz ürünleri Yüksekova'daki konfeksiyonlara satÄ±yoruz. Ancak Hakkari ve Yüksekova esnafÄ±nÄ±n Ä°stanbul ve Bursa yerine tekstil ürünlerini bizde almalarÄ±n bekliyoruz. Zaten bölge insanÄ±nÄ±n kalkÄ±nmasÄ±da ancak böyle saÄŸlanÄ±r."