Bakan Arslan HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanacak dedi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonunun Ã¶neminden bahsederek, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlatÄ±ldÄ±. EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nÄ±n da ÅŸehir merkezine raylÄ± sistemle baÄŸlanmasÄ± iÃ§in bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ihale yapÄ±lacak" dedi.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ulaÅŸtÄ±rma türlerinin birbiriyle entegrasyonunun çok önemli olduÄŸunu vurgulayarak, "Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±. EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nÄ±n da ÅŸehir merkezine raylÄ± sistemle baÄŸlanmasÄ± için bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ihale yapÄ±lacak." dedi.Arslan, ulaÅŸtÄ±rma türlerinin birbiriyle entegrasyonunun önemli olduÄŸunu ifade ederek, hiçbirinin diÄŸerinden baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediç. UlaÅŸÄ±m açÄ±sÄ±ndan ana koridorlarÄ± birbirine baÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Arslan, "YatÄ±rÄ±mcÄ± da herhangi bir yere yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± zaman, 'ulaÅŸtÄ±rma türleri birbirine entegre mi, eriÅŸim kolay mÄ±, yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±mda oraya kolay gidebilir miyim, ürettiÄŸim ürünü, baÅŸka pazarlara gönderebilir miyim?' diye bakÄ±yor. Bu nedenle ulaÅŸtÄ±rma türlerinin birbiriyle entegrasyonu çok önemli. Bu pencereden bakarak, projeleri yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ESENBOÄžA ÅžEHÄ°R MERKEZÄ°NE RAYLI SÄ°STEMLE BAÄžLANACAK"

HavacÄ±lÄ±k sektöründe önemli bir yol katettiklerini belirten Arslan, havalimanlarÄ±nÄ±n raylÄ± sistemlerle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanmasÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸunu vurguladÄ±. Atatürk HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlÄ± olduÄŸunu anÄ±msatan Arslan, ÅŸöyle konuÅŸtu:"Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nÄ±n da raylÄ± sistemle KadÄ±köy-Kaynarca-Kartal hattÄ±na baÄŸlanmasÄ± çalÄ±ÅŸmamÄ±z devam ediyor. Ankara'da Keçiören metrosunu hizmete sunduk. Bu hattÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 27 kilometre olan EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na baÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin ihalesi, bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yapÄ±lacak. Böylece hem EsenboÄŸa'yÄ± hem de YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Üniversitesini Ankara'daki merkezi raylÄ± sistem aÄŸÄ±na baÄŸlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bununla da yetinmeyeceÄŸiz. Bu hattÄ± daha sonra Çubuk'a kadar uzatacaÄŸÄ±z. Bu hatla ilgili etüt çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±k. Ankara Yüksek HÄ±zlÄ± Tren GarÄ±'ndan KÄ±zÄ±lay'a baÄŸlanmasÄ±yla ilgili bugünlerde ihale sürecini baÅŸlatÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah 2 yÄ±l içinde de diÄŸer raylÄ± sistemlerle entegre olacak ÅŸekilde uzatmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."Arslan, Antalya'da EXPO kapsamÄ±nda 5,5 ay gibi rekor sürede raylÄ± sistemi hizmete sunduklarÄ±nÄ± bildirerek, böylece Antalya HavalimanÄ±'nÄ±n, Ä°zmir'de ise Adnan Menderes HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlÄ± olduÄŸunu kaydetti.

"YENÄ° HAVALÄ°MANI RAYLI SÄ°STEMLE ÅžEHÄ°R MERKEZÄ°NE BAÄžLANACAK"

Ä°stanbul yeni havalimanÄ±nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Arslan, Gayrettepe'den yeni havalimanÄ±na kadar olan 34 kilometrelik raylÄ± sistemin ihalesinin sonuçlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yer tesliminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Yeni havalimanÄ±nÄ±, HalkalÄ±'dan da raylÄ± sistemle ana omurgaya baÄŸlayacaklarÄ±nÄ± dile getiren Arslan, "BunlarÄ± ayrÄ±ca ÅŸehir içindeki diÄŸer raylÄ± sistemlerle de entegre edeceÄŸiz ki insanlar havalimanÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman sadece istasyonda aktarma yaparak istediklere yere gidebilsinler." dedi.