1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi ihaleye Ã§Ä±ktÄ± 4 ÅŸirket teklif verdi

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi bugÃ¼n ihaleye Ã§Ä±ktÄ±. Teklif veren Limak-SK-YapÄ± Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat CRBC; IC Ä°Ã§taÅŸ - Astaldi ÅŸirketlerinden ihaleye kazanan bu akÅŸam belirlenecek.

KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ-Çanakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için Yap-Ä°ÅŸlet-Devret modeli kapsamÄ±nda açÄ±lan ihale bugün saat 10.30'da yapÄ±ldÄ± ve ihaleyi kazanan firma bu akÅŸam belli olacak.Limak-SK-YapÄ± Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat CRBC; IC Ä°çtaÅŸ - Astaldi teklif verdi.UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, "Çanakkale Köprüsü ihalesi için 24 firma ÅŸartname almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°hale bugün saat 1030'dan itibaren yapÄ±lacak. Kazanan firma bu akÅŸam belli olacak. Bu konsorsiyum da olabilir, tek bir firma da olabilir." dedi.Projede köprü ile birlikte yaklaÅŸÄ±k 80 kilometrelik otoyol inÅŸaatÄ± da yer alÄ±yor.

JAPON FÄ°RMA DA VAR

Ä°haleye teklif veren Japon firma IHI, tasarÄ±m, malzeme tedariki ve inÅŸaat faaliyetlerini gerçekleÅŸtiriyor.IHI ve Itochu'nun, yap-iÅŸlet-devret esasÄ±yla yapÄ±lacak olan proje için verdikleri teklifi daha güçlü kÄ±labilmek amacÄ±yla Jexway olarak da bilinen Japan Expressway International ile birleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. Jexway, beÅŸ Japon otoyol yapÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n ortak giriÅŸimi. Ä°haleye Jexway, projeye küçük bir miktar yatÄ±rÄ±m ile de katÄ±ldÄ±.