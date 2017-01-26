Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 11:17

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi ihaleye Ã§Ä±ktÄ± 4 ÅŸirket teklif verdi


1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesi bugÃ¼n ihaleye Ã§Ä±ktÄ±. Teklif veren Limak-SK-YapÄ± Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat CRBC; IC Ä°Ã§taÅŸ - Astaldi ÅŸirketlerinden ihaleye kazanan bu akÅŸam belirlenecek.

KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ-Çanakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için Yap-Ä°ÅŸlet-Devret modeli kapsamÄ±nda açÄ±lan ihale bugün saat 10.30'da yapÄ±ldÄ± ve ihaleyi kazanan firma bu akÅŸam belli olacak.Limak-SK-YapÄ± Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat CRBC; IC Ä°çtaÅŸ - Astaldi teklif verdi.UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bir yetkili, "Çanakkale Köprüsü ihalesi için 24 firma ÅŸartname almÄ±ÅŸtÄ±. Ä°hale bugün saat 1030'dan itibaren yapÄ±lacak. Kazanan firma bu akÅŸam belli olacak. Bu konsorsiyum da olabilir, tek bir firma da olabilir." dedi.Projede köprü ile birlikte yaklaÅŸÄ±k 80 kilometrelik otoyol inÅŸaatÄ± da yer alÄ±yor.

JAPON FÄ°RMA DA VAR

Ä°haleye teklif veren Japon firma IHI, tasarÄ±m, malzeme tedariki ve inÅŸaat faaliyetlerini gerçekleÅŸtiriyor.IHI ve Itochu'nun, yap-iÅŸlet-devret esasÄ±yla yapÄ±lacak olan proje için verdikleri teklifi daha güçlü kÄ±labilmek amacÄ±yla Jexway olarak da bilinen Japan Expressway International ile birleÅŸtiÄŸi öÄŸrenildi. Jexway, beÅŸ Japon otoyol yapÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n ortak giriÅŸimi. Ä°haleye Jexway, projeye küçük bir miktar yatÄ±rÄ±m ile de katÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Edirne kaymakamÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Hakkari'de atÃ¶lye kurdu

Edirne'de konfeksiyonda Ã§alÄ±ÅŸan Ercan Cankurtaran eÅŸini de alarak Hakkari'deki kÃ¶yÃ¼nde tekstil atÃ¶lyesi kurdu.


Bakan Arslan HavalimanlarÄ± raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezine baÄŸlanacak dedi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ulaÅŸtÄ±rma tÃ¼rlerinin birbiriyle entegrasyonunun Ã¶neminden bahsederek, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nda Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlatÄ±ldÄ±. EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nÄ±n da ÅŸehir merkezine raylÄ± sistemle baÄŸlanmasÄ± iÃ§in bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ihale yapÄ±lacak" dedi.


Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'nin yeni gururu yerli uÃ§aÄŸÄ±

Yerli uÃ§ak iÃ§in ilk adÄ±mÄ± atan BursalÄ± GÃ¶kÃ§en Grubu, "TÃ¼rk kartalÄ±" Ã¼retiminde sona geldi.