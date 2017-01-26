TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin eÅŸi mahkemede bÃ¶yle ifade verdi

TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin eÅŸi Nazire Terzi, 15 Temmuz'da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylenen eÅŸinin 16 Temmuz'da kendisine mesaj attÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Ankara'da 15 Temmuz darbe giriÅŸimine yönelik ilk dava, Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda Astsubay Ömer Halisdemir tarafÄ±ndan öldürülen darbeci TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin eÅŸi Nazire Terzi'in hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmasÄ±yla görüldü. Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen duruÅŸmaya, 'anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüse yardÄ±m, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' suçlarÄ±ndan 52 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile tutuklu yargÄ±lanan Nazire Terzi, Terzi'nin gittiÄŸi noterde kendisini tehdit ettiÄŸini belirtilen noter katibi müÅŸteki Kerem SaÄŸlÄ±klÄ± ve taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

"ANKARA'YA ÇAÄžIRMAM Ä°ÇÄ°N BANA MESAJ ATTI"

Nazire Terzi, savunmasÄ±nda, 13 Temmuz'da kendisine eÅŸi Semih Terzi'nin telefonundan Nursel HanÄ±m'Ä± (Zekai AksakallÄ±'nÄ±n eÅŸi) ara, annemin hasta olduÄŸunu söyle ve Ankara'ya gelmemi iste. MesajÄ± hemen sil" yazÄ±lÄ± mesaj geldiÄŸini söyledi. EÅŸinin Ankara'ya gelmek için kendisini aracÄ± kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmediÄŸini, mesaj üzerine Nursel AksakallÄ±'yÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Terzi, "KayÄ±nvalidesinin saÄŸlÄ±k durumunu sordum. 'Benim kayÄ±nvalidemin de ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± var.' dedim. Üzülünce ÅŸekerinin yükseldiÄŸini söyledim ama eÅŸimin Ankara'ya gelmesiyle ilgili bir ifade kullanmadÄ±m. Daha sonra mesajÄ± onun atÄ±p atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak için hemen eÅŸimi aradÄ±m. Ona mesajdan hiç bahsetmedim. 'Nursel HanÄ±m'Ä± aradÄ±m, annemin hasta olduÄŸunu söyledim.' dedim. O da bana 'Neden aradÄ±n Nursel HanÄ±m'Ä±, Annem hasta mÄ± ki?' diye sordu" diyerek, mesajÄ± eÅŸinin yazmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun telefonundan baÅŸka birinin yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

"EÅžÄ°MÄ°N O GÜN ANKARA'YA GELDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LMÄ°YORDUM"

Nazire Terzi eÅŸi Semih Terzi'nin o gün Ankara'ya geldiÄŸini bilmediÄŸini belirterek, "O gün eÅŸimle hiç konuÅŸmadÄ±m. Saat 00.30'da nasÄ±l olduÄŸunu merak ettiÄŸim için 'NasÄ±lsÄ±n?' diye mesaj attÄ±m. O da bana 'Çocuklarla birlikte karÅŸÄ± komÅŸuda kalÄ±n.' dedi. Çocuklarla oraya gittim ve endiÅŸelenmesinler diye televizyonu açmadÄ±m. KÄ±z kardeÅŸim mesaj atarak beni bilgilendirdi" diye konuÅŸtu.

"ÖLÜM BELGESÄ° 15 TEMMUZ, AMA 16 TEMMUZ'DA BANA MESAJ ATTI"

Terzi, eÅŸinin ölüm belgesinde ölüm saatinin 15 Temmuz 2016, saat 23.30 olarak göründüÄŸünü ancak eÅŸinin 16 Temmuz'da kendisine mesaj attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ölüm tarihi ve saatinin ise televizyonlarda 02.30 olarak belirtildiÄŸini söyleyerek ÅŸöyle devam etti: "NasÄ±l 15 Temmuz'da ölür, 16 Temmuz'da bana mesaj atar. 23 Temmuz 2016'da doktor arkadaÅŸlarla daha rahat görüÅŸmek için doktor önlüÄŸümü de giyerek GATA acile gittim. Raporu tanzim eden doktoru sordum. GATA'da tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± söylediler. AsÄ±l amacÄ±m hem o doktorla görüÅŸüp hem de ölüm saatini öÄŸrenmekti. Sorumlu doktor odasÄ±na gittim, Onkoloji Hastanesinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirttim, burada çalÄ±ÅŸmayÄ± düÅŸündüÄŸümü söyledim ama bakanlÄ±ktan geldiÄŸimi, burada görevlendirildiÄŸimi falan söylemedim. 'Bu hassas günlerde burada bulunmanÄ±z uygun deÄŸil.' denilince, teÅŸekkür ederek, oradan ayrÄ±ldÄ±m."

"BÖYLE BÄ°R DOKTOR YOK"

Daha sonra asistan doktorun yanÄ±na gittiÄŸini ve eÅŸinin ölüm saatini öÄŸrenmek için çaba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Terzi, "Eve döndükten sonra GATA'nÄ±n santralini aradÄ±m ve ölüm raporunu tanzim eden doktoru öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. Ancak 'Böyle bir doktor yok' yanÄ±tÄ± aldÄ±m. Daha sonra GATA ve raporu hazÄ±rlayanlar hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundum" diye konuÅŸtu. bildirdi.

NOTER'DE OLAY ÇIKARMIÅžTI

Nazire Terzi, kocasÄ±nÄ±n ölümünün ardÄ±ndan, 3 AÄŸustos 2016'da veraset ilamÄ± için notere gittiÄŸini, veraset ilamÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bankaya giderek Semih Terzi'nin 50 bin lira kredi borcu ile kocasÄ± adÄ±na kayÄ±tlÄ± bazÄ± faturalarÄ± ödediÄŸini anlattÄ±. Notere genel vekaletname çÄ±karmak için 11 AÄŸustos'ta tekrar gittiÄŸini belirten Terzi, noter katibinin saldÄ±rgan tavÄ±rlar sergilediÄŸini belirterek, "Noter görevlisi, 'Semih Terzi'nin eÅŸi misiniz? ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ± zor zapt ediyorum. Lütfen burayÄ± terk edin.' dedi. Ben de 'Ä°nÅŸallah olaylar düÅŸündüÄŸünüz gibi deÄŸildir ve bu tavrÄ±nÄ±zdan dolayÄ± benden özür dilersiniz.' dedim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"BUNDAN HABERÄ°M OLMASI Ä°MKANSIZ"

Terzi, savcÄ±nÄ±n "EÅŸinizin sözde sÄ±kÄ±yönetim talimatÄ±nda Özel Kuvvetler KomutanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ± söylenmiÅŸ. Bundan haberiniz var mÄ±ydÄ±?" sorusunu "Bundan haberim olmasÄ± imkansÄ±z" diye cevapladÄ±. Terzinin ifadesinin ardÄ±ndan tanÄ±klar dinlendi. Mahkeme, tanÄ±klarÄ±n dinlenmesinin ardÄ±ndan duruÅŸmayÄ± 15 Mart 2017 tarihine erteledi.