Ä°ÅŸte 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ projesinin ihalesini kazanan ÅŸirketler

Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve otoyolu ihalesinin kazananÄ±nÄ± Daelim-Limak-SK-YapÄ± oldu.

Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyolu ihalesinde teklif veren 4 ortak giriÅŸimde proje zarflarÄ± açÄ±ldÄ± en düÅŸük teklifi Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - YapÄ± Merkezi OGG oldu. Projede köprü ile birlikte yaklaÅŸÄ±k 80 kilometrelik otoyol inÅŸaatÄ± da yer alÄ±yor. KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ-Çanakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için Yap-Ä°ÅŸlet-Devret (YÄ°D) modeli kapsamÄ±nda Sabah açÄ±lan ihaleylede proje zarftlarÄ± açÄ±ldÄ± en düÅŸük teklifi Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - YapÄ± Merkezi OGG oldu. Ortak giriÅŸim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yÄ±l 2 ay 12 gün süre teklif etti. Teklif veren firmalarÄ±n isimleri ÅŸöyle:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - YapÄ± Merkezi OGG

2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG

4- IC Ä°çtaÅŸ - Astaldi (Ä°talyan) OGG

2023'TE AÇILMASI PLANLANIYOR

Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü'nün yer aldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul- Ä°zmir Otoyolu, 3. köprünün yer aldÄ±ÄŸÄ± Kuzey Marmara Otoyolu ve KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ Çanakkale- BalÄ±kesir Otoyolu projelerinin gerçekleÅŸtirilmesiyle hayata geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale BoÄŸazÄ±'na kurulacak köprüyle tamamlanacak.Marmara Otoyol Ringi'nin iki ayaÄŸÄ± Ä°stanbul-Ä°zmir ve Kuzey Marmara otoyollarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ± sürüyor. Projenin üçüncü ayaÄŸÄ± KÄ±nalÄ±- TekirdaÄŸ Çanakkale- BalÄ±kesir Otoyolu olacak.Bakan Arslan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle;Birçok firma teklifini verdi. Onlar ne tür bir projeye teklif verdiÄŸini biliyor. Çanakkale Köprüsü dünyanÄ±n en büyük köprüsü olacak.11'i yabancÄ± 13'ü yerli olmak üzere 4 grup tekliflerini verdi.Köprü için Daelim-Limak-SK-YapÄ± Merkezi; Ä°hi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat-CRBCc teklif verdi. Tekliflerin içinde dünyadan çok önemli 13 finans kuruluÅŸu bu köprüyü detekleyebilecekleri mektuplarÄ± içeriyor.Bu 4 grubun teklif bedelini ve önerdikleri 5,5 yÄ±llÄ±k yapÄ±m süresi de dahil yapÄ±m artÄ± iÅŸletme süresini açÄ±klayacaÄŸÄ±m.

1. Grup Daelim-Limak-SK-YapÄ± Merkezi çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 TL, 5,5 yÄ±llÄ±k yapÄ±m süresine 16 yÄ±l 2 ay 12 gün.

2. Grup Ä°hi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway toplam yatÄ±rÄ±m bedeli 10 milyar 494 milyon 575 bin 500 Türk lirasÄ±, toplam süre 17 yÄ±l 10 ay 24 gün.

3. Grup Cengiz Ä°nÅŸaat-Kolin Ä°nÅŸaat-CRBC toplam yatÄ±rÄ±m bedeli 10 milyar 324 milyon Türk lirasÄ±, yapÄ±m süresi dahil toplam süre 18 yÄ±l 8 ay 19 gün.

4. Grup ; Ä°C Ä°çtaÅŸ-Astaldi toplam yatÄ±rÄ±m bedeli 11 milyar 575 milyon 960 bin TL, toplam süre 18 yÄ±l 5 ay 15 gün.