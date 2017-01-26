Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 18:39

Ä°ÅŸte CÃ¼bbeli'nin 47 yÄ±l Ã¶nceki hali


Son dÃ¶nemde satranÃ§ aÃ§Ä±klamalarÄ±yla sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±ran CÃ¼bbeli Ahmet'in 47 yÄ±l Ã¶nceki fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

YaptÄ±ÄŸÄ± satranç çÄ±kÄ±ÅŸÄ± ile tartÄ±ÅŸmalarÄ± alevlendiren Cübbeli Ahmet Hoca'nÄ±n çocukluk yÄ±llarÄ±nda çekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada büyük yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.Halk arasÄ±nda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanÄ±nan Ahmet Mahmut Ünlü'nün 1970 yÄ±lÄ±nda çekilmiÅŸ fotoÄŸrafÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. 47 yÄ±l evvel çekilmiÅŸ fotoÄŸrafta Cübbeli Ahmet Hoca'nÄ±n kÄ±yafeti dikkat çekiyor. Cübbeli'ye ait fotoÄŸraf, sosyal medyada da büyük yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

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