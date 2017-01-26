Ä°stanbul iÃ§in kritik uyarÄ± 30 Ocak'a kadar devam edecek

Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± tekrardan baÅŸladÄ±. YapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re don olayÄ± gÃ¶rÃ¼lecek ve bu durum 30 Ocak'a kadar devam edecek

Ä°stanbul'un bazÄ± bölgelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla etkili oluyor. Kentte, karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yönetmek için Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) oluÅŸturulan kriz masasÄ±nda ekipler, merkezdeki ekranlardan Ä°stanbul'u takip ederek olasÄ± aksaklÄ±klara anÄ±nda müdahale için görev yapÄ±yor. Ä°stanbul'da Arnavutköy, HadÄ±mköy, HalkalÄ±, Esenyurt, ÇamlÄ±ca, Çekmeköy, Beykoz ve Kartal'Ä±n bazÄ± kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla sürüyor.

Meteoroloji Ä°stanbul Bölge MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, yarÄ±n öÄŸle saatlerinde hafifleyerek aralÄ±klarla devam etmesi beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cumartesi akÅŸam saatlerinde kenti terk etmesi öngörülüyor. AyrÄ±ca bugün ve yarÄ±n Ä°stanbul'da kuzey yönlerden fÄ±rtÄ±namsÄ± rüzgar etkili olacak. Öte yandan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi 670 evsizi, Zeytinburnu KapalÄ± Spor Salonu'nda misafir ediyor.

ÇEKMEKÖY'DE KAR YAÄžIÅžI ZÄ°NCÄ°RLEME KAZAYA YOL AÇTI

Ä°stanbul'da akÅŸam saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± zincirleme kazaya neden oldu. Çekmeköy ÇavuÅŸpaÅŸa Caddesi'nde karla kaplÄ± yolda yokuÅŸ aÅŸaÄŸÄ± kayan yaklaÅŸÄ±k 10 araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluÅŸtu. Kaza sonrasÄ± cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

METEOROLOJÄ°DEN DON UYARISI

Marmara, Karadeniz, Ege ve BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda bu akÅŸamdan, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda ise yarÄ±n akÅŸamdan itibaren don olmasÄ± bekleniyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bugün akÅŸam saatlerinden itibaren, zirai faaliyetler ve seracÄ±lÄ±ÄŸÄ±n devam ettiÄŸi Marmara, Karadeniz, Ege ve BatÄ± Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda yer yer kuvvetli, DoÄŸu Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ±nda ise yarÄ±n akÅŸam saatlerinden itibaren hafif zirai don bekleniyor.

Don olayÄ±nÄ±n, 30 Ocak Pazartesi sabah saatlerine kadar devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. DoÄŸu Karadeniz ile DoÄŸu Anadolu'nun kuzey ve doÄŸu kesimlerinde ise mevcut kar örtüsü üzerine bugün, yarÄ±n ve hafta sonu yer yer yoÄŸun olmak üzere kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± beklendiÄŸinden, dik ve eÄŸimli yamaçlarda ise çÄ±ÄŸ düÅŸme riski bulunuyor. AçÄ±klamada, yetkililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n zirai don ve çÄ±ÄŸ tehlikesine karÅŸÄ± tedbirli olmasÄ± istendi.