Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'e FETÃ–'den zorla getirme kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Sosyal medyada Ä°smail Loyan isimli kullanÄ±cÄ±ya hakaret eden Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r, duruÅŸmaya katÄ±lmamasÄ± Ã¼zerinde hakkÄ±nda zorla getirme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

FETÖ'nün darbe giriÅŸimi sonrasÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Hakan Åžükür için baÅŸka bir davada mahkemeye zorla getirilme kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.AA'da yer alan habere göre; Twitter üzerinden bir kiÅŸiye hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 2 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± talebiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruÅŸmaya, Hakan Åžükür katÄ±lmazken, müÅŸteki Ä°smail Loyan ile avukatÄ± hazÄ±r bulundu.

"HAKAN ÅžÜKÜR BANA HAKARET ETMÄ°ÅžTÄ°R"

DuruÅŸmada, söz verilen ÅŸikayetçi Loyan, "Åžükür'ün Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mÄ± gördüm. Herkesin görebileceÄŸi ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na yorum yazdÄ±m. Bunun üzerine kendisi bana özel olarak mesaj göndermiÅŸtir. Bu mesajda bana hakaret etmiÅŸtir. Beni önce listesine ekleyip bu mesajÄ± göndermiÅŸ, daha sonra beni engellemiÅŸtir." dedi.Loyan'Ä±n avukatÄ± Mehmet Çetintürk de müvekkilinin hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Åžikayetçiyiz. Davaya katÄ±lma talebimiz vardÄ±r. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

ZORLA GETÄ°RME KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme hakimi, sanÄ±k Hakan Åžükür'e gönderilen çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tebliÄŸ edildiÄŸini tutanaÄŸa geçirdi. MüÅŸteki Ä°smail Loyan'Ä±n davaya katÄ±lma talebini kabul eden hakim, usulüne uygun çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± tebliÄŸine raÄŸmen duruÅŸmaya katÄ±lmayÄ±p, geçerli bir mazeret de bildirmeyen sanÄ±k Hakan Åžükür hakkÄ±nda, zorla getirme kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.