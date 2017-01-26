Yunanistan'Ä±n darbeci askerlerle ilgili kararÄ±na TÃ¼rkiye'den sert tepki

Yunanistan'Ä±n 8 darbeci askeri iade etmeme kararÄ± Ã¼zerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tepki dolu bir aÃ§Ä±klamada bulundu

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle:

Demokratik anayasal düzenimize karÅŸÄ± 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe giriÅŸimine katÄ±lan sekiz darbeci hakkÄ±ndaki iade talebimiz Yunan yargÄ±sÄ± tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸtir.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden 248 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit eden, 2193 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da yaralayan bir darbe giriÅŸiminde aktif rol alan ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na kasteden bu ÅŸahÄ±slarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z Türk yargÄ±sÄ± önüne çÄ±kmasÄ±na engel olan bu kararÄ± protesto ediyoruz.

Bugüne kadar, DHKP/C ve PKK baÅŸta olmak üzere Türkiye’yi hedef alan terör örgütleri mensuplarÄ±nÄ±n adalet önünde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarÄ±nÄ±n bu kararÄ±yla, müttefik ve komÅŸu bir ülke olarak Yunanistan’Ä±n terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir kez daha görülmüÅŸtür.

Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n bu tavrÄ±, uluslararasÄ± hukuk normlarÄ±na ve ilkelerine aykÄ±rÄ± ÅŸekilde suçlularÄ±n cezasÄ±z kalmasÄ±na ve maÄŸdurlarÄ±n da haklarÄ±nÄ±n ihlaline yol açmaktadÄ±r. GeçmiÅŸinde darbeler yaÅŸamÄ±ÅŸ bir ülke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna düÅŸmüÅŸtür.

Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n bu kararÄ±na karÅŸÄ± tüm hukuk yollarÄ± kullanÄ±larak, suçlularÄ±n iadesine ve yargÄ±lanmasÄ±na yönelik giriÅŸimlerimiz devam edecektir. Siyasi saiklerle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen bu kararÄ±n ikili iliÅŸkilerimiz, terörle mücadele alanÄ±nda iÅŸbirliÄŸimiz ve diÄŸer ikili/bölgesel konulardaki müÅŸterek çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z üzerindeki etkileri de kapsamlÄ± bir deÄŸerlendirmeye tabi tutulacaktÄ±r.