Turizm cennetinde 9 IÅžÄ°D'li terÃ¶rist tutuklandÄ±

Antalya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik operasyon sonucunda yabancÄ± uyruklu 6 ve toplamda 9 kiÅŸi tutuklandÄ±
Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerinin geçen hafta düzenlediÄŸi operasyonda, 4'ü Çinli, 2'si de PakistanlÄ± 9 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü'ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler, savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± 3'üncü Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce 'SilahlÄ± terör örgütüne üye olma', 'Terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yapma' suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.