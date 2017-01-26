Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 20:06

Turizm cennetinde 9 IÅžÄ°D'li terÃ¶rist tutuklandÄ±

Ä±ÅŸid tutuklama

Antalya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik operasyon sonucunda yabancÄ± uyruklu 6 ve toplamda 9 kiÅŸi tutuklandÄ±

Antalya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerinin geçen hafta düzenlediÄŸi operasyonda, 4'ü Çinli, 2'si de PakistanlÄ± 9 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MüdürlüÄŸü'ndeki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸüpheliler, savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± 3'üncü Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce 'SilahlÄ± terör örgütüne üye olma', 'Terör örgütünün propagandasÄ±nÄ± yapma' suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.

 
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