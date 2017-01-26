Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 20:09

Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 2 gÃ¼n boyunca elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Avrupa YakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerinde 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilçenin bazÄ± bölgelerine, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günü elektrik verilemeyecekBoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Esenyurt, SarÄ±yer, Beylikdüzü, AvcÄ±lar ve Büyükçekmece'de bazÄ± mahalleler 28 ve 29 Ocak'ta elektrik alamayacak.

Elektrik kesintisi yapÄ±lacak yerler ve saatleri ÅŸöyle:

"28 Ocak Cumartesi günü; Esenyurt'ta 19.00-21.00 saatlerinde Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi.

29 Ocak Pazar günü; SarÄ±yer'de 09.00-11.50 saatlerinde AyazaÄŸa, Maslak, DarüÅŸÅŸafaka ve Derbent mahalleleri,

Beylikdüzü'nde 10.00-12.00 saatlerinde Beylikdüzü OSB Mahallesi, 2. Bulvar, 4, 5, 6, 7, 8. ve 9. caddeler, Yakuplu Mahallesi, Liman Caddesi,

AvcÄ±lar'da 10.00-12.00 saatlerinde Üniversite Mahallesi, Selvi Sokak,

Büyükçekmece'de 12.00-14.00 saatlerinde Kumburgaz Mahallesi, YalÄ± Caddesi, Åžahika, Åžan ve Umutlu sokaklar, Umut ve Vatan 2 caddeleri, Volkan Sokak, BaÄŸderesi Caddesi, Karanfil 3 Sokak, Kürk ve D-100 Karayolu caddeleri."

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