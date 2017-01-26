Tayinini beÄŸenmeyen kaymakam aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Amasya'nÄ±n Suluova Ä°lÃ§esi'nde Kaymakam olarak atanan Abdullah Aslaner, tayinini beÄŸenmeyince aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

Geçen 1 AralÄ±k'ta KÄ±rÄ±kkale Vali YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevinden Suluova KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na atanan Abdullah Aslaner, Vali YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevinden Suluova KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na tayin edilmesi sonrasÄ± "Mesleki kÄ±dem ve kariyerimle münasip olmayan bu tayin sebebiyle müteessirim" diyerek açÄ±klama yapan Abdullah Aslaner hakkÄ±nda AmasyaValiliÄŸi tarafÄ±ndan soruÄ±ÅŸturma açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Aslaner, soruÅŸturma sonrasÄ±nda Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Amasya Valisi Salih IÅŸÄ±k, "Suluova KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na tayini çÄ±kan KaymakamÄ±mÄ±z Abdullah Aslaner açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±. Bugün itibariyle bütün iliÅŸiÄŸi kesildi" dedi.