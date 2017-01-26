Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 20:16

Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 9 asker tutuklandÄ±

bylock

Kilis merkezli 4 ilde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 9 jandarma personeli tutuklandÄ±

Kilis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinesinde, Kilis merkezli 4 ilde  FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmasÄ±nda,  örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Kilis,  Kocaeli, Gaziantep ve Tokat'ta gözaltÄ±na alÄ±nan çeÅŸitli rütbelerde   9 asker,  emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye çÄ±karÄ±lan zanlÄ±lar  tutuklandÄ±.Kilis merkezli 4 ilde, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet  YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmasÄ±nda, örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ±  "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen çeÅŸitli rütbelerde 10 asker için gözaltÄ±  kararÄ± verilmiÅŸ askerlerden 9'u gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

 
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