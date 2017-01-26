Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 9 asker tutuklandÄ±

Kilis merkezli 4 ilde, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 9 jandarma personeli tutuklandÄ±
Kilis Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n koordinesinde, Kilis merkezli 4 ilde FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmasÄ±nda, örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla Kilis, Kocaeli, Gaziantep ve Tokat'ta gözaltÄ±na alÄ±nan çeÅŸitli rütbelerde 9 asker, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye çÄ±karÄ±lan zanlÄ±lar tutuklandÄ±.Kilis merkezli 4 ilde, FetullahçÄ± Terör Örgütü/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ± (FETÖ/PDY) soruÅŸturmasÄ±nda, örgütün ÅŸifreli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± belirlenen çeÅŸitli rütbelerde 10 asker için gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸ askerlerden 9'u gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.