Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 20 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde 20 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men ekipler tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyon sonucu yakalandÄ±

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸan 20 göçmen, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan SarÄ±msaklÄ± açÄ±klarÄ±nda yakalandÄ±.YasadÄ±ÅŸÄ± yollarla bir grubun yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu ile arama kurtarma faaliyetine baÅŸladÄ±. Ekipler göçmen grubunu taÅŸÄ±yan botu kÄ±sa sürede tespit ederek botta bulunan 20 göçmeni kurtardÄ±. Göçmenler Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± için Dikili LimanÄ±na götürüldü.