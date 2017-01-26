Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 20:27

Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 20 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

kaÃ§ak gÃ¶Ã§men

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde 20 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men ekipler tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyon sonucu yakalandÄ±

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸan 20 göçmen, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan SarÄ±msaklÄ± açÄ±klarÄ±nda yakalandÄ±.YasadÄ±ÅŸÄ± yollarla bir grubun yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± alan Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu ile arama kurtarma faaliyetine baÅŸladÄ±. Ekipler göçmen grubunu taÅŸÄ±yan botu kÄ±sa sürede tespit ederek botta bulunan 20 göçmeni kurtardÄ±. Göçmenler Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± için Dikili LimanÄ±na götürüldü.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ne zaman sona erecek

BugÃ¼n akÅŸam saatlerinde etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'u terk etmesi bekleniyor

varis Ã§orabÄ±

Arama yapÄ±lan otobÃ¼steki yolcunun varis Ã§orabÄ±ndan Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

Sakarya'da bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nde yapÄ±lan arama sonucunda bir kiÅŸinin varis Ã§oraplarÄ±na sakladÄ±ÄŸÄ± eroin ele geÃ§irildi

tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±

Ä°zmir'de tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±

Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinde bir araÃ§ta yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi