Ege Denizinde peÅŸ peÅŸe korkutan depremler

AFAD tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ege Denizi'nde arka arkaya farklÄ± ÅŸiddetlerde iki deprem oldu

Ege Denizi'nde, 4,2 ve 4,0 büyüklüÄŸünde 2 deprem meydana geldi.BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 büyüklüÄŸündeki deprem saat 17.35'de kaydedildi.Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesine 75 kilometre mesafedeki sarsÄ±ntÄ±nÄ±n 1,6 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi.Bu arada, aynÄ± bölge civarÄ±nda 17.34'de de 4,0 büyüklüÄŸünde bir baÅŸka deprem daha yaÅŸandÄ±.