SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mahallede Ã¶yle ÅŸeyler bulundu ki

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde Ã§ok sayÄ±da silah ele geÃ§irildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallede çok sayÄ±da silah ve mühimmat bulundu.AlÄ±nan bilgiye göre, sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sürdüÄŸü Abdulkadir PaÅŸa, FÄ±rat, Dicle, YeniÅŸehir, Zeynel Abidin ve KÄ±ÅŸla mahallelerinde PKK'lÄ± teröristlerce yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n imhasÄ± ile saldÄ±rÄ±lar sonucu tahrip olan binalarÄ±n yÄ±kÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor. FÄ±rat Mahallesi'nde yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmada, 3 havan, roketatar, 5 uzun namlulu silah, 6 bomba atar ile çok sayÄ±da mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara güvenlik güçlerince el konuldu.