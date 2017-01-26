Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 20:55

Ä°zmir'de tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±larÄ± kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±

tarihi eser kaÃ§akÃ§Ä±sÄ±

Ä°zmir'in Kiraz ilÃ§esinde bir araÃ§ta yapÄ±lan aramada Ã§ok sayÄ±da tarihi eser ele geÃ§irildi

Ä°zmir'in Kiraz ilçesinde polis ekiplerince yol kontrolü sÄ±rasÄ±nda bir araçta yapÄ±lan aramada çok sayÄ±da tarihi eser ele geçirilirken, araçtaki 4 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Kiraz Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan yapÄ±lan yol kontrolünde, durumundan ÅŸüphelenilen bir araç durduruldu. Araçtaki 4 kiÅŸinin sorgulanmasÄ± sonucunda A.Ö isimli ÅŸahsÄ±n iki farklÄ± suçtan arandÄ±ÄŸÄ± diÄŸer 3 ÅŸahsÄ±n da farklÄ± suçlardan kayÄ±tlarÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Araç içerisinde yapÄ±lan incelemede zulalanmÄ±ÅŸ vaziyette toplam 168 adet farklÄ± boyutlarda tarihi sikke ile 25 parça farklÄ± büyüklüklerde tarihi hayvan ve takÄ± objeleri ele geçirildi. Åžüpheli ÅŸahÄ±slar gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, yapÄ±lan incelemede ele geçirilen tarihi eserlerin Bizans, Roma ve Yunan dönemlere ait olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Adli soruÅŸturma devam ederken tarihi eserler ÖdemiÅŸ Müzesi'ne teslim edildi.

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