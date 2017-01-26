Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/01/2017 21:19

Arama yapÄ±lan otobÃ¼steki yolcunun varis Ã§orabÄ±ndan Ã§Ä±kanlar ÅŸok etti

varis Ã§orabÄ±

Sakarya'da bir yolcu otobÃ¼sÃ¼nde yapÄ±lan arama sonucunda bir kiÅŸinin varis Ã§oraplarÄ±na sakladÄ±ÄŸÄ± eroin ele geÃ§irildi

Sakarya polisinin bir yolcu otobüsünde yaptÄ±ÄŸÄ± aramada bir ÅŸahsÄ±n ayaklarÄ±na giydiÄŸi varis çorabÄ± içinde gizlenmiÅŸ halde 492 gram eroin ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü Narkotim ekipleri Arifiye giÅŸelerde durdurduklarÄ± yolcu otobüsünde arama yaptÄ±. Kimlik kontrolü sÄ±rasÄ±nda hareketlerinden ÅŸüphelenilen V.T., isimli ÅŸahsÄ± arayan polis ekipleri yaptÄ±klarÄ± üst aramasÄ±nda ayaklarÄ±na giydiÄŸi varis çorabÄ± içinde gizlenmiÅŸ halde 492 gram eroin ele geçirirken, uyuÅŸturucu ticareti yapan ÅŸahÄ±s gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžahsÄ±n emniyetteki iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi öÄŸrenilirken, ele geçirilen eroinin piyasa deÄŸeri 50 bin TL olduÄŸu öÄŸrenildi.

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