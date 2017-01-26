Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ne zaman sona erecek

BugÃ¼n akÅŸam saatlerinde etkisini arttÄ±ran kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'u terk etmesi bekleniyor

Ä°stanbul'un bazÄ± bölgelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla etkili oluyor.Kentte, karla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yönetmek için Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) oluÅŸturulan kriz masasÄ±nda ekipler, merkezdeki ekranlardan Ä°stanbul'u takip ederek olasÄ± aksaklÄ±klara anÄ±nda müdahale için görev yapÄ±yor.Ä°stanbul'da Arnavutköy, HadÄ±mköy, HalkalÄ±, Esenyurt, ÇamlÄ±ca, Çekmeköy, Beykoz ve Kartal'Ä±n bazÄ± kesimlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± aralÄ±klarla sürüyor.

Meteoroloji: FÄ±rtÄ±namsÄ± rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Ä°stanbul Bölge MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, yarÄ±n öÄŸle saatlerinde hafifleyerek aralÄ±klarla devam etmesi beklenen kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, cumartesi akÅŸam saatlerinde kenti terk etmesi öngörülüyor. AyrÄ±ca bugün ve yarÄ±n Ä°stanbul'da kuzey yönlerden fÄ±rtÄ±namsÄ± rüzgar etkili olacak.

670 evsize barÄ±nma imkanÄ±

Öte yandan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi 670 evsizi, Zeytinburnu KapalÄ± Spor Salonu'nda misafir ediyor.