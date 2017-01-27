Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 08:09

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik dev operasyonda 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

daeÅŸ operasyonu

Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik operasyon sonucunda 6 DAEÅž ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Adana'da terör örgütü DEAÅž'a üye olduklarÄ± ve örgüt propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, DEAÅž üyesi olduklarÄ± ve örgüt propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± belirlenen zanlÄ±lara yönelik operasyon gerçekleÅŸtirdi.Kentte sabah erken saatlerde Kiremithane, 19 MayÄ±s ve bazÄ± mahallelerde belirlenen adreslere özel harekat polisleri ve zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen operasyonda 6 kiÅŸi yakalandÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan zanlÄ±lar, Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildikten sonra Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸüne götürüldü.

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