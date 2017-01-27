2 aydÄ±r haber alÄ±namayan genÃ§ iÅŸte bÃ¶yle bulundu

AydÄ±nâ€™da zeytinlik alanda topraÄŸa gÃ¶mÃ¼lÃ¼ bulunan erkek cesedinin 20 yaÅŸÄ±ndaki Salih YÄ±lmaz'a ait olduÄŸu tespit edildi

KÄ±rsal DaniÅŸment Mahallesi yolunda bulunan zeytinlik alanda dün saat 16.00’da, 5 arkadaÅŸ, topraÄŸÄ±n üzerine çÄ±kan bir insan kolunu fark edince jandarmaya haber verdi. Ä°hbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bir haftalÄ±k olduÄŸu belirlenen ceset, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak üzere morga gönderildi. Cesedin kimliÄŸinin belirlenmesi için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

KÄ°MLÄ°ÄžÄ° TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

AydÄ±n’da zeytinlik alanda topraÄŸa gömülü bulunan erkek cesedinin kendisinden yaklaÅŸÄ±k 2 aydÄ±r haber alÄ±namayan 20 yaÅŸÄ±ndaki Salih YÄ±lmaz’a ait olduÄŸu belirlendi.Ekipler, 27 KasÄ±m günü kayÄ±p baÅŸvurusu yapÄ±lan YÄ±lmaz’Ä±n aÄŸabeyi Onur YÄ±lmaz’a ulaÅŸtÄ±. Morga gelen aÄŸabey, kardeÅŸi Salih YÄ±lmaz’Ä± teÅŸhis etti.