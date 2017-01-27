Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 08:40

Ä°stanbul'da sabaha karÅŸÄ± helikopter destekli operasyon

uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°stanbul'da sabaha karÅŸÄ± uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nün Fatih Vatan Caddesi’ndeki yerleÅŸkesinden saat 05.30 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipler konvoy halinde operasyon yapÄ±lacak adreslere doÄŸru yola çÄ±ktÄ±.

Özel Harekat Polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda Kartal'da KarlÄ±tepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanÄ±n ikinci katÄ±na baskÄ±n yaptÄ±. Polis ekiplerinin baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer adres ise Esentepe Mahallesi Toros Caddesi’ndeydi. Polis ekipleri adreslerde arama yaptÄ±. Operasyona bir polis helikopteri de destek verdi.

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