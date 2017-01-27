FlaÅŸ terÃ¶ristlere ait 4 bombalÄ± araÃ§ imha edildi

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±yla ilgili son dakika bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±. Harekatta 22 DAEÅž'li terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼rken 4 bombalÄ± araÃ§ imha edildi

TSK, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸimizi artÄ±rmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadÄ±yla; 24 AÄŸustos 2016 tarihinde baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nÄ±n 157’nci günü 27 Ocak 2017 saat 07.00’ye kadar meydana gelen geliÅŸmelerle ilgili açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.

Muhalif unsurlardan oluÅŸan Özel Görev Kuvvet GruplarÄ± tarafÄ±ndan, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadÄ±yla yürütülen FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±’nÄ±n, karadan ve havadan yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸi ile devam etmekte olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klamada, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

“Hedef tespit vasÄ±talarÄ± ile tespit edilen 272 DEAÅž terör örgütü hedefine ateÅŸ destek vasÄ±talarÄ± ile atÄ±ÅŸ yapÄ±larak bölgedeki terörist gruplarÄ±n faaliyetleri baskÄ± altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ; DEAÅž terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan bazÄ± barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ± etkisiz hale getirilmiÅŸtir.

Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafÄ±ndan, El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 24 DEAÅž terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatÄ± sonucunda, barÄ±nma maksatlÄ± kullanÄ±lan 21 bina, 2 karargah binasÄ± ve 1 cephanelik imha edilmiÅŸtir.

Gün içinde, icra edilen harekat kapsamÄ±nda; 22 DEAÅž terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiÅŸ, 4 bombalÄ± araç da imha edilmiÅŸtir.”