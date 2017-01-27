Mehmet Okur ve eÅŸi referandumda kullanacaklarÄ± oyu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Mehmet Okur ve eÅŸi Yeliz Okur, Ã§ektikleri video ile referandumda "hayÄ±r" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Eski basketbolcu Mehmet Okur ve eÅŸi Yeliz Okur, birlikte çektikleri "referandumda hayÄ±r" videosunu kendi hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Video, birçok olumlu ve olumsuz mesajla karÅŸÄ±lanÄ±rken 40 bin kez görüntülendi. AyrÄ±ca okur çifti "Beni seversin sevmezsin.. DüÅŸüncelerime saygÄ± duyarsÄ±n ya da duymazsÄ±n! AmacÄ±mÄ±z kimseye muhalefet olmak deÄŸil! AmacÄ±mÄ±z siyaset yapmak hiç deÄŸil! Benim düÅŸüncem bu! AydÄ±nlÄ±k bir Türkiye için #HAYIR" notunu paylaÅŸtÄ±.