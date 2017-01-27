BÃ¼yÃ¼kannelere verilecek torun maaÅŸÄ± kaÃ§ TL olacak iÅŸte cevabÄ±

BÃ¼yÃ¼kanneye verilecek torun maaÅŸÄ± asgari Ã¼cretin yÃ¼zde 30'u olarak belirlendi
ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, torun bakan büyükanneye verilecek maaÅŸÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Buna göre; annenin geliri 2 asgari ücreti geçemeyecek.
*Büyükanne projesi 5 bin aile ile 3-4 farklÄ± ilde uygulanacak
*AylÄ±k deÄŸerlendirmeler yapÄ±lacak ve 1 yÄ±lÄ±n sonunda kalÄ±cÄ± olup olmayacaÄŸÄ±na karar verilecek
*Åžubat ayÄ± sonuna kadar talepler alÄ±nacak.
*Mart ayÄ± ise projenin baÅŸlama tarihi olarak belirlendi.