Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 10:55

BÃ¼yÃ¼kannelere verilecek torun maaÅŸÄ± kaÃ§ TL olacak iÅŸte cevabÄ±

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BÃ¼yÃ¼kanneye verilecek torun maaÅŸÄ± asgari Ã¼cretin yÃ¼zde 30'u olarak belirlendi

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, torun bakan büyükanneye verilecek maaÅŸÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. 

Buna göre; annenin geliri 2 asgari ücreti geçemeyecek. 

*Büyükanne projesi 5 bin aile ile 3-4 farklÄ± ilde uygulanacak

*AylÄ±k deÄŸerlendirmeler yapÄ±lacak ve 1 yÄ±lÄ±n sonunda kalÄ±cÄ± olup olmayacaÄŸÄ±na karar verilecek

*Åžubat ayÄ± sonuna kadar talepler alÄ±nacak. 

*Mart ayÄ± ise projenin baÅŸlama tarihi olarak belirlendi.

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