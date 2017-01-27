TÃ¼rkiye'nin ilk yÃ¼z naklinin beyaz perde heyecanÄ±

TÃ¼rkiye'de ilk yÃ¼z naklinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi UÄŸur Acar kendisi gibi hastalara umut olmak iÃ§in beyaz perdeye yÃ¼z Ã§evirdi

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapÄ±lan hastasÄ± UÄŸur Acar, hem hayallerini gerçekleÅŸtirmek hem de nakil için sÄ±ra bekleyen hastalara umut olmak için bir sinema filminde oynamanÄ±n hayalini kuruyor.Antalya'nÄ±n Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylÄ±kken evinde çÄ±kan yangÄ±nda yüzü yanan UÄŸur Acar, 21 Ocak 2012'de gerçekleÅŸen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatÄ±yla yeni görünümüne kavuÅŸtu.Yüz nakli olmadan önce sokaÄŸa çÄ±kmaya çekinen, insanlarÄ±n arkasÄ±ndan konuÅŸmasÄ±na üzülen Acar, artÄ±k mutlu bir hayat yaÅŸÄ±yor. Nakilden sonra beÅŸ yÄ±l içerisinde yüz fonksiyonlarÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸlayan Acar, hayalini gerçekleÅŸtirmek için günlük sporunu yaparak, jest ve mimik de çalÄ±ÅŸÄ±yor.Bir sinema veya reklam filminde oynamanÄ±n hayalini kuran Acar, yüz nakli sayesinde kavuÅŸtuÄŸu sakallarÄ± için de tÄ±raÅŸ bÄ±çaÄŸÄ± reklamÄ±nda oynayabileceÄŸini düÅŸünüyor.

"Nakilden sonra hayatÄ±m film sahnesi gibi deÄŸiÅŸti"

Acar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, nakil olmadan önce sokaÄŸa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman çocuklarÄ±n korkmasÄ±nÄ±n, insanlarÄ±n kendisine bakarak aralarÄ±nda konuÅŸmasÄ±nÄ±n çok üzücü olduÄŸunu ve zor bir hayat geçirdiÄŸini dile getirdi.Nakilden sonra hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini belirten Acar, "Nakilden sonra hayatÄ±m film sahnesi gibi deÄŸiÅŸti, nakil öncesi ve sonrasÄ± diye iki farklÄ± hayat. Özellikle yüz naklinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yüz nakli için sÄ±rada bekleyen hastalara umut olabilecek bir filmde oynamak isterim. Naklin öncesi ve sonrasÄ± diye filme konu olabilecek bir hayatÄ±m var." diye konuÅŸtu.Bir filmde oynamayÄ± çok istediÄŸini dile getiren Acar, Kurtlar Vadisi dizisinin bütün bölümlerini izlediÄŸini, dizide geçen yüz operasyonu sahnesinin kendisini çok etkilediÄŸini söyledi.YÄ±llarca hayalini kurduÄŸu sakallarÄ±na, nakilden sonra kavuÅŸan Acar, Türkiye'nin bir ilki olarak reklamda da sinema filminde de bir karakteri canlandÄ±rabileceÄŸini, bunun için hazÄ±r olduÄŸunu ifade etti.Yüz naklini anlatan bir filmde oynayarak, nakil bekleyen hastalara umut olabileceÄŸine dikkati çeken Acar, "EÄŸer kalkmasaydÄ± Kurtlar Vadisi'ni istememin nedeni, baÅŸrol oyuncusunun yüzü deÄŸiÅŸtirilmiÅŸti. Ben de Türkiye'nin yüz naklinde ilkiyim." diye konuÅŸtu.