Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/01/2017 12:03

Pratisyen doktorun gizem dolu Ã¶lÃ¼mÃ¼

Selam Kanepeci

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esindeki bir hastanede gÃ¶revli pratisyen doktor evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde özel bir hastanenin acil servisinde görevli pratisyen doktor evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, BaÅŸkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin acil servisinde görevli pratisyen doktor 52 yaÅŸÄ±ndaki Selam Kanepeci'nin 2 gündür iÅŸe gitmemesi üzerine merak eden iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± kendisine bir türlü ulaÅŸamadÄ±. Durumdan ÅŸüphe duyan iÅŸ arkadaÅŸlarÄ± Kanepeci'nin Oba Mahallesi'ndeki kaldÄ±ÄŸÄ± evine giderek jandarmaya haber verdi. Evin kapÄ±sÄ±nÄ± açmamasÄ± üzerine içeri giren ekipler, Kanepeci'yi hareketsiz halde buldu.

Ä°hbar üzerine eve gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Kanepeci'nin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardÄ±ndan yapÄ±lan ön otopside Kanepeci'nin kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi. Sömestir tatili için memleketlerine giden eÅŸi ve oÄŸlu ise acÄ± haberi alÄ±r almaz Alanya'ya gelmek için yola çÄ±ktÄ±.

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