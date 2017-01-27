Bakan Sayan Kaya'dan Aile DanÄ±ÅŸma Merkezleri hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, "Sokak arasÄ±ndaki aile danÄ±ÅŸma merkezlerine giden boÅŸanÄ±p Ã§Ä±kÄ±yor. Bu nedenle denetim yapÄ±yoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma Betül Sayan Kaya, Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'nÄ±n konuÄŸu oldu. Bakan Kaya burada çok önemli açÄ±klamalar yaptÄ±. Bakan Kaya, Ä°stanbul'da sokak aralarÄ±nda aile danÄ±ÅŸma merkezi levhasÄ±yla iÅŸ yapan merkezlere iliÅŸkin ihbarlar geldiÄŸini söyledi. Kaya, 'Buraya giden çiftler genelde boÅŸanarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na yönelik ihbarlar üzerine denetim baÅŸlattÄ±k. Yetkin kiÅŸiler tarafÄ±ndan açÄ±lmayan yerleri kapatmak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz' dedi. Ä°ÅŸte Bakan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±: "Ä°stanbul'da görüyorum mahalle, sokak aralarÄ±nda aile danÄ±ÅŸma merkezi levhasÄ±yla iÅŸ yapan merkezler var. Bize buralar hakkÄ±nda çok fazla ihbar geldi. Buraya giden çiftlerin hep boÅŸanarak çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±na yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimlere baÅŸladÄ±k. Gerçekten birçok yerin ehil olmayan kiÅŸiler tarafÄ±ndan açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük.Aile danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± sertifikasÄ± dahi olmayan, üniversite mezunu dahi olmayan, denklik almÄ±ÅŸ bir diplomasÄ± olmayan kiÅŸiler tarafÄ±ndan bu merkezlerin iÅŸletildiÄŸini gördük. Bu konuda önlem almaya baÅŸladÄ±k, denetimlerimiz hÄ±zlÄ± ÅŸekilde devam ediyor. Yetkin kiÅŸiler tarafÄ±ndan açÄ±lmayan ve ruhsatlandÄ±rÄ±lmayan yerlerin kapatÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz.BoÅŸanma sürecinde danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÅŸvuran 7 bin 500 çiftimizden yaklaÅŸÄ±k yüzde 38'i evliliÄŸini devam ettirme kararÄ±nÄ± aldÄ±Ä°lk çocuÄŸa 300 lira, ikinci çocuÄŸa 400 lira, üç ve sonraki çocuklar için de 600 lira olmak üzere doÄŸum yardÄ±mÄ± yapÄ±yoruz. Åžimdiye kadar 1 milyon 770 bin çocuk için 755 milyon lira doÄŸum yardÄ±mÄ± yaptÄ±k.

"YENÄ° BÄ°R SOSYAL YARDIMIMIZ VAR"

Yeni bir sosyal yardÄ±mÄ±mÄ±z var. Kronik, aÄŸÄ±r hastalÄ±ÄŸÄ± olan, kronik hastalÄ±ÄŸÄ± sebebiyle maddi açÄ±dan çok ciddi bir ÅŸekilde zarar görmüÅŸ son dönem kanser hastalarÄ±, devlet tarafÄ±ndan düzenli takibi yapÄ±lan tüberküloz hastalarÄ±, kas hastalÄ±klarÄ± gibi aÄŸÄ±r kronik hastalÄ±klarda muhtaç duruma düÅŸmüÅŸ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za da yeni bir yardÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±yoruz.

"KAMUDA ENGELLÄ° Ä°STÄ°HDAMI 49 BÄ°NLERE ÇIKTI"

2002 yÄ±lÄ±nda kamudaki engelli istihdamÄ± 5 bin 700 iken, bugün bizim en son aÄŸustos ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z atamayla kamuda engelli istihdamÄ±nÄ± 49 binlere çÄ±kardÄ±k. Ä°ÅŸçi statüsünde de AK Parti iktidarÄ± öncesinde 45 bin engellimiz kamu ve özel sektörde iÅŸçi statüsündeyken, bugün 99 bin kiÅŸi iÅŸçi olarak kamuda ve özel sektörde çalÄ±ÅŸabiliyor.

MALUL SAYILMAYAN GAZÄ°LERLE Ä°LGÄ°LÄ° ÖNEMLÄ° DÜZENLEME

En son çÄ±kan Kanun Hükmünde Kararname ile malul sayÄ±lmayan terörle mücadele gazilerimiz için bir düzenleme yaptÄ±k. Malul sayÄ±lmayan terörle mücadeledeki gazilerimizden kalÄ±cÄ± hasarÄ± olan, organ kaybÄ± ve kalÄ±cÄ± sekeli olanlar için yeniden bir deÄŸerlendirme yapÄ±lacak ve uygun görülenlere aylÄ±k baÄŸlanmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak. Geriye dönük de çalÄ±ÅŸacak. Biz ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±mÄ±z ve gazilerimiz arasÄ±nda ayrÄ±m yapmÄ±yoruz."