BeyoÄŸlu'nda akÄ±l almaz olay donarak can verdi

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda yaÅŸanan olayda evsiz bir kiÅŸi aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar nedeniyle donarak can verdi

Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda sokakta yaÅŸayan bir kiÅŸi donarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olay yerine gelen polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri, Tophane otobüs duraÄŸÄ±nda uyuyan ve donmak üzere olan baÅŸka bir evsizi ise polis aracÄ±nda Ä±sÄ±tarak kurtardÄ±.

Ä°stanbul'da dün gece termometreler sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda deÄŸerlere ulaÅŸÄ±rken, BeyoÄŸlu Tophane'den gelen bir haber ÅŸok etti. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.30 sÄ±ralarÄ±nda BeyoÄŸlu'nda bulunan Tophane Ä°skele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane ÇeÅŸmesi'nde hareketsiz ÅŸekilde yatan bir kiÅŸiyi gören vatandaÅŸlar, polise ihbarda bulundu. Ä°hbar üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan, tarihi çeÅŸmede hareketsiz bir ÅŸekilde yatan ÅŸahsÄ±n nabzÄ± ölçüldü. YapÄ±lan ölçümlerde, ilk belirlemelere göre ÅŸahsÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. ÅžahsÄ±n donarak öldüÄŸü tahmin edilirken, saÄŸlÄ±k ekipleri olaya ÅŸüpheli ölüm teÅŸhisi koydu. Üzerinden kimlik çÄ±kmayan ve sokaklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine savcÄ±ya haber verildi.

POLÄ°S EKÄ°PLERÄ° DONMAK ÜZERE SOLAN BAÅžKA BÄ°R EVSÄ°ZÄ° SON ANDA KURTARDI

Olay yerine savcÄ±nÄ±n beklendiÄŸi sÄ±rada, bir vatandaÅŸÄ±n 112'ye ihbarda bulunup Tophane otobüs duraÄŸÄ±nda evsiz bir kiÅŸinin hareketsiz ÅŸekilde yattÄ±ÄŸÄ± haberini alan polis ekipleri, otobüs duraÄŸÄ±na gidip kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± altÄ±nda uyuyan ÅŸahsÄ± uyandÄ±rdÄ±. Donmak üzere olduÄŸu gözlemlenen evsiz, polis ekipleri tarafÄ±ndan polis aracÄ±na alÄ±nÄ±p Ä±sÄ±tÄ±ldÄ± ve ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edildi.

Otobüs duraÄŸÄ±nda uyuyan diÄŸer evsizin kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, olay yerine savcÄ± geldi. Polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerinden bilgi alan savcÄ±, incelemelerini tamamladÄ±ktan sonra olay yerinden ayrÄ±ldÄ±. Donarak feci ÅŸekilde can veren evsiz, ceset torbasÄ±na koyulup Adli TÄ±p Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±rken, kimliÄŸi belirsiz evsiz kiÅŸinin kesin ölüm nedeni Adli TÄ±p Kurumu'nda yapÄ±lacak otopsi incelemesinin ardÄ±ndan belirlenecek.