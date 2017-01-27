SÄ±nÄ±rdaki MehmetÃ§ik iÅŸte bÃ¶yle yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor

Hakkari'nin Åžemdinli Ä°lÃ§esinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda askerler kardan su elde ederken, panellerden de elektrik Ã¼retiyor.

Hakkari'nin Åžemdinli Ä°lçesi 34'üncü Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Tekeli 2'nci Hudut Taburu Mirgesav Üs bölgesinde zorlu doÄŸa koÅŸullarÄ± altÄ±nda terör mücadelesi yapan askerlerin morali oldukça yüksek. Askerin moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak için komutanlar her türlü imkanÄ± seferber ediyor.Türkiye- Ä°ran ve Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan 2'nci Hudut Taburu Mirgesav Üs bölgesinde gece gündüz hudut güvenliÄŸi için pusu, keÅŸif, gözetleme ve dinleme yapan Mehmetçik, görev dönüÅŸü kendileri için 2807 rakÄ±mlÄ± Mirgesav üs bölgesine kurulan modern ve yüksek güvenlikli konteynerlerde dinlenip sosyal etkinliklerini yapabiliyor.

PANELLERDEN ELEKTRÄ°K ÜRETÄ°LÄ°YOR

Mirgesav DaÄŸÄ±'nÄ±n zirvesine son model konterynerlerle kurulan üs bölgesinde elektrik enerjisi, güneÅŸ panelleri ve jeneratörlerle elde ediliyor. Klimalarla Ä±sÄ±tÄ±lan konteynerlerde konfor saÄŸlanÄ±rken, sÄ±cak su imkanÄ± ve her öÄŸün sÄ±cak yemeÄŸin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± üs bölgesinde, Mehmetçik görev dönüÅŸü dinlenme saatlerinde satranç oynayÄ±p, kitap okuyup film izleyebiliyor. AyrÄ±ca açÄ±k lise okuyan öÄŸrencilere kaynak kitap saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± gibi çalÄ±ÅŸma imkanÄ± da veriliyor. AçÄ±k lise okuyan askerler, Tekeli bölgesindeki diÄŸer öÄŸrencilerle birlikte sÄ±nava Tekeli 2. Hudut Taburu'nda giriyor.

KARDAN SU ELDE EDÄ°LÄ°YOR

Zor doÄŸa ÅŸartlarÄ±nda vatan savunmasÄ± yapan Mehmetçik, Mirgesav DaÄŸÄ± zirvesinde bu zorlu doÄŸa ÅŸartlarÄ±nÄ± lehine çevirebiliyor. Günlerce yaÄŸan ve kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± metrelerce olan kar, Mehmetçik için aynÄ± zamanda hayat kaynaÄŸÄ± oluyor. Åžemdinli 34'ncü Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n geliÅŸtirdiÄŸi projeyle suyun az olduÄŸu bölgede kar sularÄ± bir sistem sayesinde eritilerek depolara aktarÄ±lÄ±yor. Elde edilen litrelerce su üs bölgesinde temizlik ve banyo ihtiyacÄ± için kullanÄ±lÄ±yor.